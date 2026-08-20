Sabalenka cae en Cincinnati y pone en riesgo el número uno de la WTA

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Washington, 19 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka cayó este miércoles eliminada en los octavos de final del Abierto de Cincinnati ante la checa Sara Bejlek y deja en juego su número uno del mundo, que podría arrebatarle la kazaja Elena Rybakina.

Bejlek, número 35 del mundo, derrotó a Sabalenka por 7-6(7) y 6-4 en 1 hora y 55 minutos. Es la primera victoria de Bejlek a una tenista del 'Top 10' de la WTA.

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La derrota pone en riesgo el número uno del mundo que Sabalenka recuperó en octubre de 2024 y que ostenta desde hace 96 semanas.

Rybakina, actual número dos del mundo, le arrebatará el trono si alcanza la final del domingo. La kazaja disputará este jueves su partido de cuartos de final ante la polaca Iga Swiatek (n.5).

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Bejlek levantó dos 'breaks' en contra en el primer set y necesitó cuatro bolas de set en el 'tie-break' para apuntarse la manga después de remontar un 5-1 en el desempate. En el segundo, la checa remontó un 4-1 en contra con cinco juegos seguidos.

Sabalenka, que no ha ganado ningún 'grande' este 2026, llegará al Abierto de Estados Unidos (campeona en 2024 y 2025), tras haber caído eliminada en octavos de final tanto en Canadá como en Cincinnati rivales muy alejadas de ella en el ranking. EFE

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