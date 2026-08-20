Roger Hinojo lucirá el dorsal '21' de Jarque en el Espanyol: "Es un orgullo increíble"

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Barcelona, 20 ago (EFE).- El defensa del Espanyol Roger Hinojo lucirá esta temporada el dorsal '21', un número especial en el club ya que evoca al capitán Daniel Jarque, fallecido en 2009 y recordado en cada minuto 21 en el RCDE Stadium, según informó este jueves la entidad catalana.

El futbolista, en declaraciones al Espanyol, confesó que se trata de un orgullo increíble: "Tener el privilegio de llevar el dorsal en el primer equipo es algo que valoro mucho, espero estar a la altura y honrar a Dani Jarque lo mejor posible".

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El defensa aplaudió el trabajo de formación en el Espanyol: "Se trabaja muy bien, todos van en la misma dirección. Creo que es importante llevar los valores que te enseñan en La 21 (la cantera del Espanyol) siempre contigo. Pienso que te hacen ser mejor persona y a la vez mejor jugador".

Por otra parte, Roger Hinojo comentó que la victoria contra el Levante en el RCDE Stadium (3-0) fue "muy importante" para empezar "con buen pie". El canterano avanzó que el vestuario afronta el duelo frente al Real Madrid con las "mismas ganas e ilusión".

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El Espanyol valoró la larga trayectoria de Roger Hinojo en el club, al que llegó en categoría de Benjamín y, posteriormente, ascendió progresivamente hasta debutar con el primer equipo. La entidad periquita considera que el jugador está perfectamente alineado con los valores de la cantera del Espanyol. EFE

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