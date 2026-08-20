Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Roger Hinojo lucirá el dorsal '21' de Jarque en el Espanyol: "Es un orgullo increíble"

Guardar

Barcelona, 20 ago (EFE).- El defensa del Espanyol Roger Hinojo lucirá esta temporada el dorsal '21', un número especial en el club ya que evoca al capitán Daniel Jarque, fallecido en 2009 y recordado en cada minuto 21 en el RCDE Stadium, según informó este jueves la entidad catalana.

El futbolista, en declaraciones al Espanyol, confesó que se trata de un orgullo increíble: "Tener el privilegio de llevar el dorsal en el primer equipo es algo que valoro mucho, espero estar a la altura y honrar a Dani Jarque lo mejor posible".

PUBLICIDAD

El defensa aplaudió el trabajo de formación en el Espanyol: "Se trabaja muy bien, todos van en la misma dirección. Creo que es importante llevar los valores que te enseñan en La 21 (la cantera del Espanyol) siempre contigo. Pienso que te hacen ser mejor persona y a la vez mejor jugador".

Por otra parte, Roger Hinojo comentó que la victoria contra el Levante en el RCDE Stadium (3-0) fue "muy importante" para empezar "con buen pie". El canterano avanzó que el vestuario afronta el duelo frente al Real Madrid con las "mismas ganas e ilusión".

PUBLICIDAD

El Espanyol valoró la larga trayectoria de Roger Hinojo en el club, al que llegó en categoría de Benjamín y, posteriormente, ascendió progresivamente hasta debutar con el primer equipo. La entidad periquita considera que el jugador está perfectamente alineado con los valores de la cantera del Espanyol. EFE

dpb/vmc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

La cifra supera en casi cuatro millones al segundo puesto de la clasificación, según Idealista

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Durante las maniobras, el contingente español se enfrentó a situaciones tácticas cambiantes, lo que obligó a adaptar procedimientos y explotar las capacidades de maniobra y combate

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

El modelo y actor creció entre las calles de este pueblo pesquero de Girona

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Esta fruta veraniega es perfecta para preparar confituras y guardarlas en casa durante meses, encapsulando el sabor estival para disfrutarlo en cualquier época del año

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Precio de la luz en España este viernes

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Precio de la luz en España este viernes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

ECONOMÍA

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División