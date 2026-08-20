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Prohíben un cántico en Inglaterra por contener un insulto

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Londres, 20 ago (EFE).- El Wolverhampton Wanderers ha insistido en su prohibición del cántico 'The Liquidator' por contener un insulto a los aficionados rivales del West Bromwich Albion.

Esta canción de 'reggae', original del autor Harry J. Allstars, es tocada en los sistemas de megafonía de algunos estadios de Inglaterra, pero fue prohibida en el Molineux Stadium, el del Wolves, por considerarse ofensiva y por incitar a la violencia contra la afición del West Brom.

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Durante dicha canción, que es instrumental, la afición de los 'Wolves' gritaba: "Que os jodan, West Brom, somos los Wolves".

Los aficionados 'Wolves' pidieron a la directiva que reconsideraran su posición y esta, tras analizar las evidencias, ha decidido mantener la prohibición respecto a la canción.

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"Cuando hablé con los aficionados en mayo, dije que revisaría este tema y lo he hecho. Hemos considerado las diferentes visiones del asunto, revisado la historia y el contexto y hemos hablado con los grupos de seguridad. Tras pasar poe este proceso, creemos que esta es la decisión correcta para el club", dijo en un comunicado Nathan Shi, presidente del club.

"Respeto lo que significa 'The Liquidator' para muchos aficionados del Wolves y su lugar en la historia del Molineux, pero también tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en función de dónde está el club hoy en día y en los estándares que queremos en nuestros días de partido".

Los Wolves, que celebran esta temporada su 150 aniversario, descendieron al Championship (Segunda división inglesa), la temporada pasada. EFE

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