Paso de gigante del Ajax de Michel y del Mónaco e incertidumbre para Brighton y Atalanta

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Ajax del español Michel Sánchez dejó encarrilada su clasificación para la fase liga de la Liga Conferencia al ganar en Sion (2-4), igual que el Mónaco, vencedor a domicilio en Polonia (2-3), mientras que el Brighton y el Atalanta, incapaces de marcar y con empates sin goles, tendrán que resolver su futuro continental en la vuelta que se jugará dentro de una semana.

El Getafe enmendó al final su situación contra el Partizan (3-1) y el Copenhague no pudo en Finlandia con el Inter Turku (0-0).

Con un pie en la siguiente ronda europea está el Braga del español Carlos Vicens, con tres españoles en su once, víctor Perea, Fran Navarro y Pau Victor, que encarriló la victoria contra el Austria Viena (2-0) al marcar el primer gol luso. Después falló un penalti en el 83, pero el tanto de Diego Rodrigues cinco después allanó el camino del Braga, que debe ratificar dentro de una semana en Austria.

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El Ajax de Michel apunta a la fase Liga. Ganó al Sion 2-4. Franck Surdez adelantó a los locales, pero en la segunda parte alemán Julian Brandt logró el empate y a la hora de juego el brasileño Marcos Leonardo puso a los visitantes por delante.

El maltés Ylyas Chouaref, de penalti, devolvió el empate al marcador, pero en el tramo final la aportación del nigeriano Toluwalase Arokodare, que hizo el tercero y asistió en el cuarto a Davy Klaassen, en el 87, despejó el panorama europeo de su equipo.

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El Copenhague, un habitual de la Liga de Campeones, no pudo en Finlandia con el Inter Turku (0-0), mientras que uno de los favoritos, el representante inglés, el Brighton, empató con el Tromse noruego (0-0) y se jugará el pase en el choque de vuelta, en Inglaterra.

El Midtjylland, un habitual recientemente de los torneos europeos, ganó al Rijeka (2-0) con los goles del coreano Gue-Sung Cho y del danés Sofus Johannessen, mientras que el Mónaco reafirmó su condición de favorito.

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El conjunto que dirige el brasileño Filipe Luis ganó en el campo del Gronik Zabrze (2-3). El danés Mika Bierith y el senegalés Lamine Camara pusieron de cara el partido para el combinado francés, aunque el tanto de Erik Prekop redujo las distancias. El alemán Paris Brunner hizo el 1-3, pero el noruego Sondre Liseth, a un cuarto de hora del final, estableció el 2-3 definitivo.

El Atalanta, otro de los grandes clubes de la Liga Conferencia, no pasó del empate sin goles en Bérgamo ante el Hapoel Tel Aviv. El Friburgo, sin embargo, terminó su visita a Escocia, ante el Motherwell, con un resultado esperanzador. Ganó 1-3 tras remontar el gol inicial de Regan Charles-cook. Dos goles de Mathias Ginter, acompañados de la expulsión de Martin Moormann, y el tanto en el añadido de Keisuke Goto dejaron el camino listo para los germanos.

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El Panathinaikos y el Hradek Kralove empataron a dos goles. Al doblete local de Andrews Tetteh le respondió el firmado por el nigeriano Abdullah Umar que selló el empate en el 96.

-- Resultados de ida de la última ronda previa a la fase Liga.

Inter Turku (FIN) 0 - Copenhague (DIN) 0

Lincoln (GIB) 0 - Larne (NIR) 2

Midtjylland (DIN) 2 -Rijeka (CRO) 0

Nordsjaelland (DIN) 1 - St. Gallen (SUI) 0

Tromso (NOR) 0 - Brighton (ING) 0

Klaksvik (FAI) 0 - Riga (LET) 0

PAOK (GRE) 1 - Brann (NOR) 1

Drita (KOS) 2 - Inter Escaldes (AND) 2

Gornik Zabrze (POL) 2 - Mónaco (FRA) 3

Twente (NED) 0 - Qarabag (AZE) 1

Vikingur Reykjavic (ISL) 1 - Borac Banja Luka (BIH) 3

Sion (SUI) 2 - Ajax (NED) 4

Atalanta (ITA) 0 - Hapoel Tel Aviv (ISR) 0

Gante (BEL) 0 - Hibernian (ESC) 0

Lugano (SUI) 2 - Maccabi Tel Aviv (ISR) 1

Motherwell (ESC) 1 - Friburgo (ALE) 3

Panathinaikos (GRE) 2 - Hradek Kralove (CZE) 2

Hearts (ESC) 2 - SK Rapid (AUT) 2

Rangers (ESC) 1 - Jablonec (CZE) 0

Dinamo City (ALB) 1 -Pafos (CYP) 1

Getafe (ESP) 3 - Partizan (SRB) 1

Hajduk Split (CRO) 2 - Rakow (POL) 2

Braga (POR) 2 - Austria Viena (AUT) 0

Shamrock Rovers (IRL) 1 - KuPs (FIN) 1. EFE