Pablo Ibáñez: "Mariano está teniendo un inicio muy ilusionante"

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Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés, elogió a su compañero, el hispano-dominicano Mariano Díaz, autor del gol del empate frente al Rayo Vallecano y del que dijo que está teniendo un "inicio muy ilusionante" para el conjunto vasco.

El Alavés empató con el Rayo en el estadio de Butarque, en Leganés, en un duelo en el que comenzó perdiendo tras el gol de Sergio Camello que fue neutralizado por el hispano-dominicano Mariano Díaz.

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"Hemos tenido ocasiones claras, hemos jugado bien y podíamos habernos llevado la victoria. Las sensaciones son más positivas que negativas", dijo Ibáñez, en declaraciones a DAZN.

El jugador más destacado del Alavés fue Mariano, autor del gol del empate y que pudo marcar en otras dos ocasiones en los minutos finales.

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"Mariano está teniendo un inicio muy ilusionante. Creo que es importantísimo tener a los delanteros enchufados", concluyó. EFE