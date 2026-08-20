Mejora general de la situación de los incendios en Cáceres, Madrid, Huesca y Huelva

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Madrid, 20 ago (EFE).- El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) ha evolucionado favorablemente durante las últimas horas de este jueves, el fuego registrado ayer en Aldea del Fresno (Madrid) se mantiene estabilizado desde anoche, y mejora la situación en Riglos (Huesca), ya estabilizado, mientras que el de Niebla (Huelva) está controlado.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presidido durante la mañana de hoy el Comité de Dirección de Medioambiente, en el que ha realizado un seguimiento de la evolución de los incendios forestales en España.

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Según ha destacado, desde el pasado 1 de enero hasta este jueves, han ardido en España 262.030 hectáreas y se han registrado 43 grandes incendios.

No obstante, esta cifra difiere de la publicada hoy por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que cifra la superficie quemada durante este año en España en 296.999 hectáreas.

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Esta superficie es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando ya habían ardido 367.520 hectáreas tras la oleada de fuegos simultáneos que se desató a mediados de agosto en puntos de Zamora, Orense y León.

Por otra parte, aunque el peligro de incendios continúa este jueves en niveles muy altos o extremos -especialmente en el este y noreste peninsular y Baleares- la Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que para el próximo fin de semana se prevé una bajada generalizada de las temperaturas, con tormentas y chubascos en amplios puntos de la Península.

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La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad han favorecido los trabajos en el incendio forestal declarado el pasado martes en Pinofranqueado (Cáceres).

El alcalde de la localidad, José Luis Azabal, ha declarado a EFE que los medios de extinción han realizado una "buena labor" durante la noche y que ahora el principal problema se encuentra en la alquería de Aldehuela, una zona de difícil acceso y con grandes pendientes.

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Azabal se ha mostrado confiado de que este jueves sea "más tranquilo", aunque ha advertido de que esta tarde se esperan rachas de viento variables de unos 30 kilómetros por hora.

Asimismo, ha apuntado que "cabe la posibilidad" de que los vecinos puedan regresar a sus casas a lo largo de este viernes si la evolución continúa siendo favorable.

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Este fuego había saltado durante la tarde de ayer a Salamanca, lo que hizo que se considerara la evacuación de la pedanía Vegas de Domingo Rey (Agallas), pero las buenas condiciones meteorológicas han favorecido que los focos queden controlados y que los medios de extinción se hayan retirado, aunque se mantienen alerta.

El incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en Aldea del Fresno (Madrid) se mantiene estabilizado desde anoche y evoluciona de manera favorable.

El fuego, que ha quemado unas 300 hectáreas y obligó a evacuar varias urbanizaciones de la localidad y a confinar parte del municipio cercano de Villamantilla, se mantiene en Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil.

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Diez dotaciones terrestres continúan en la zona realizando trabajos de refresco y consolidando el perímetro para evitar posibles reactivaciones.

El Gobierno Andaluz ha dado por controlado durante la mañana de este jueves el incendio forestal de Niebla (Huelva) tras casi quince días de trabajos.

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El fuego se mantenía estabilizado desde el pasado domingo tras quemar unas 33.000 hectáreas de terreno

En palabras del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, este fuego ha sido uno de los "más peligrosos" y "extremos" que ha tenido que afrontar el Infoca.

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Sanz ha agradecido el trabajo de los medios de extinción, ya que su labor ha evitado que el fuego "se pudiera haber propagado muchísimo más".

Otro de los focos que había generado gran preocupación durante los últimos días era el de Las Peñas de Riglos (Huesca), que por fin este jueves ha quedado estabilizado tras quemar 14.500 hectáreas.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de esta mañana, el Gobierno de Aragón ha informado de que la noche ha transcurrido "con tranquilidad", con el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas del incendio y con una bajada de las temperaturas, lo que ha ayudado a refrescar el terreno.

A lo largo del día se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas, que se suman a los 583 vecinos de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas ayer.

Quedarán pendientes de realojo Atarés (83 personas), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46). EFE