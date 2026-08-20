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Matarazzo ve a la Real "preparada" para el debut ante el Real Betis

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San Sebastián, 20 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este jueves que su equipo está "preparado" para su estreno liguero ante el Real Betis y se pronunció sobre el fichaje frustrado de Nayef Aguerd, del que señaló que el club habló con los médicos y decidió que no era buena idea firmar.

El técnico confesó que si su equipo no está preparado después de siete semanas, entonces nunca lo estará y remarcó que su sensación es "que los jugadores están listos".

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También dio importancia a la necesidad del equipo de "salir con una sensación diferente" a la que lo hicieron la última vez que visitaron la ciudad de Sevilla.

Respecto a la planificación de la plantilla y el mercado de fichajes, Matarazzo señaló que el club tuvo "buenas conversaciones con Aguerd, antes y durante el reconocimiento médico".

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"No todo es negro o blanco, siempre existen grises en esto del fútbol. Tras las pruebas, hablamos con los médicos y como club decidimos que no era buena idea firmar a Nayef Aguerd", indicó.

Además, al ser preguntado sobre el hecho de que el mercado estival siga su curso con la competición ya comenzada, el entrenador estadounidense consideró que es "una desventaja grande para muchos", un problema que se agranda debido a que "el mercado ha comenzado más tarde para algunos equipos por el Mundial".

Matarazzo confirmó que Pablo Marín ha sentido unas molestias que le han apartado de la lista para el encuentro de mañana y que Guedes y Gorrotxategi "no viajarán porque aún no están en forma". También confirmó que "Oyarzabal no está para ser titular".

Manifestó su satisfacción por la pretemporada tanto de los jugadores del Sanse, sobre todo de Marchal, quien "puede entrar en el once titular mañana", y de Beitia.

En cuanto a Yangel Herrera señaló que "ha sido regular, cosa que no ha ocurrido en las anteriores temporadas, y de Orri Óskarsson ha asegurado que "está en un buen momento de forma".

Finalmente, el entrenador 'txuri-urdin' defendió el bloque defensivo y aclaró que los últimos goles encajados en pretemporada respondieron a "errores puntuales" y no a "fallos de instrucciones defensivas". EFE.

pbl/mz/cmm

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