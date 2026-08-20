Marta Huidobro, de medalla de bronce mundial a la carrera de Matemáticas en EE.UU

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Inés Morencia

Valladolid, 19 ago (EFE).- Marta Huidobro de la Fuente ha finalizado su etapa con la selección española júnior con dos medallas de bronce en el Mundial de natación artística, para dedicar sus esfuerzos a la carrera de Matemáticas que comenzará, en breve, en la University of Incarnated Word de Estados Unidos.

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No dejará la práctica del deporte, puesto que seguirá compitiendo en el ámbito universitario en territorio americano, pero su prioridad son los estudios y, además, poder realizarlos fuera de España es una experiencia única que no quiere desaprovechar.

Su esfuerzo, dedicación y sacrificio en la piscina ha tenido su recompensa, no solo en forma de medallas, sino también con una beca deportiva y académica que le permitirá disfrutar de esos años de universidad, manteniendo su pasión por la natación artística, pero sin el nivel de exigencia que ha tenido hasta ahora.

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Porque Marta ha empleado muchas horas en el agua, desde que iniciara su relación con esta disciplina deportiva a los 7 años, en el Club Fabio Nelli de Valladolid, en el que se ha formado durante 11 años, bajo la tutela de Carmen Valle, Cristina Tasende y Laura López -medallista olímpica-.

En este tiempo ha ido creciendo, dentro y fuera de la piscina, compaginando sus horas de entrenamiento con sus estudios, y logrando éxitos tanto deportivos como académicos, lo que le ha dado alas para seguir con su empeño en una y otra faceta al poder recoger, de manera exitosa, lo que ha sembrado.

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Y no ha podido culminar mejor su participación con la selección española júnior de natación artística, ya que, además de los dos bronces mundialistas, ha logrado tres medallas de plata en el Europeo de Munich -en el equipo técnico, el acrobático y el libre, en el que fue reserva-.

Así que sus vacaciones han comenzado ahora, después de varios meses de concentraciones para preparar las citas europea y mundial, que ha compaginado con la PAU y que le han servido como trampolín para acceder a una beca de estudios en territorio norteamericano.

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Aunque tenía un brillante futuro como deportista, Marta ha priorizado su formación, consciente de que resultaba harto complicado llegar a la selección absoluta y poder alcanzar unos Juegos Olímpicos, como hizo su referente en la piscina, Laura López Valle.

También ha acumulado un importante número de medallas en los Campeonatos de España con su club, con el que entrenaba "entre tres y cuatro horas diarias", sin olvidar nunca sus estudios, lo que tiene un gran mérito, habida cuenta del sacrificio que implica este deporte, tanto a nivel mental como físico.

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En el colegio San José de Valladolid ha forjado su trayectoria académica con unas muy altas notas, que le han posibilitado, junto a la práctica deportiva, poder afrontar esa nueva etapa fuera de España, junto a otras ondinas de selecciones como la de Turquía y Canadá, con las que ha coincidido en el último Mundial.

Ahora deberá cambiar el chip, además del idioma, pero lo afronta con la máxima ilusión y con el objetivo de seguir aprendiendo para labrarse el mejor futuro profesional posible, sin aparcar la natación artística y siguiendo a sus compañeras de selección, ya que considera que "van mejorando más cada año, y se mantendrán arriba".

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Para ella, competir con España ha supuesto "una experiencia increíble", que si bien es cierto que ha supuesto un importante sacrificio -diez horas de entrenamiento diarias-, valora lo aprendido y lo logrado, ya que la repercusión mediática sigue siendo prácticamente inexistente "ni cuando se ganan medallas europeas o mundiales", lamenta.

Su última entrenadora, la medallista olímpica Laura López, asegura que "es una pena perder a Marta, pero a la vez es una oportunidad única que, gracias al deporte, abre puertas en países como Estados Unidos, que permite compaginar la práctica deportiva con los estudios, con buenas becas".

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"Estoy muy contenta con el final de carrera deportiva que ha tenido, y que esta le haya servido para poder estudiar en un país como Estados Unidos, en el que también podrá seguir haciendo lo que tanto le gusta, la natación artística", ha añadido. EFE

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