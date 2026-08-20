La violinista del momento y la Orquesta Real de Suecia no defraudan en el FIS

Guardar

Pilar Palazuelos

Santander, 20 ago (EFE).- Una intensa ovación ha dado fe del éxito de la violinista María Dueñas y de la Orquesta Real Sueca, con Alan Gilbert a la batuta, en su debut en una de las citas más esperadas del Festival Internacional de Santander (FIS), que celebra este verano sus 75 años.

PUBLICIDAD

Con las localidades en venta anticipada agotadas y una sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria bordeando el lleno, ni la artista ni la orquesta han defraudado a un público con las expectativas altas y ganas de disfrutar de una sesión especial.

La simbiosis musical entre María Dueñas y Alan Gilbert ya tuvo su piedra de toque hace un año, cuando compartieron una gira en conciertos de verano que no llegó a Santander. Y esa magia ha continuado en la capital cántabra.

PUBLICIDAD

El debut en el Festival Internacional de Santander era a la vez un reto y una ilusión para la violinista granadina de 23 años, y ese anhelo ha cristalizado en un recital de nivel que ha dado prueba de su solvencia con el instrumento. Esta noche, en Santander, era un Stradivarius 'Michelangelo' de 1718.

El programa para esta cita no se había elegido al azar: se inició con la obertura de 'La flauta mágica' de Mozart, la ópera con la que, precisamente, se dio el pistoletazo de salida a esta edición de brillante del FIS, y se ha cerrado con la de 'Tannhäuser' de Wagner, en todo un alarde de poderío instrumental.

PUBLICIDAD

También se incluía el Concierto para violín n.º 1 en sol menor de Max Bruch y la Serenata en fa mayor de Stenhammar.

María Dueñas llegaba a Santander precedida por un sólido recorrido, en el que destaca el concierto previo a la ceremonia de los Premios Nobel hace ocho meses, ampliamente reflejado por la prensa, que también la ha seguido en este recital.

PUBLICIDAD

Esta noche en Santander, pasado el ecuador del Festival Internacional y como si hiciera un guiño a la actuación de los Nobel ante la familia real del país nórdico, ha compartido escenario con la Orquesta Real Sueca, que también visitaba por primera vez la capital de Cantabria. Ha sido para la intérprete una pareja de gran solera, que lleva a gala una historia de cinco siglos y que también este 2026 está de aniversario.

Con un Alan Gilbert cómplice, la solista y la orquesta han desplegado todos sus encantos musicales en un concierto generoso que ha hecho las delicias del púbico.

PUBLICIDAD

Tras lucirse en la primera parte con el Concierto para violín n.º 1 de Max Bruch, Dueñas recibió la aprobación de los espectadores con cálidos aplausos y hasta vítores, un elogio a su actuación que la hizo regresar al escenario varias veces y que devolvió al público con un regalo que tomó la forma del 'Valse triste', de Franz von Vecsey, y 'Applemania', de Aleksey Igudesman.

Dueñas despuntó ya desde niña: a los 11 años debutó en el Auditorio Manuel de Falla de su ciudad natal, Granada, y a los 13 tocó con Vladimir Spivakov en Madrid.

PUBLICIDAD

En una trayectoria de vértigo, ha recibido la distinción de la BBC como Artista de la Nueva Generación, el Premio Princesa de Girona Artes y Letras, que le concedieron con 20 años, y la Medalla de Oro de su Granada natal. Ha tocado con las orquestas de Filadelfia o Cleveland, y con la Staatskapelle de Berlín y la de Dresde.

También ha formado tándem con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, con quienes selló el estreno mundial del concierto 'Altar de Cuerda' de Gabriela Ortiz, cuya grabación forma parte de un álbum que logró tres Grammy en 2025.

PUBLICIDAD

Santander ha sido testigo de su talento en una nueva noche de música de su Festival Internacional, que continúa este mes de agosto.

EFE

ppc/amd

(Foto)