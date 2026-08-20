La UD Las Palmas cede al defensa valenciano Carlos Navarro al CD Mirandés

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Las Palmas de Gran Canaria, 20 ago (EFE).- El defensa de la UD Las Palmas Carlos Navarro jugará esta temporada cedido en el CD Mirandés, en Primera Federación, según anunció este jueves el club isleño de LaLiga Hypermotion (Segunda).

Navarro, nacido en Valencia hace 22 años, llegó a la cantera amarilla en el verano de 2021 en edad juvenil, y tras un primer paso por Las Palmas C, se consolidó en Las Palmas Atlético, filial al que ha pertenecido en las dos últimas temporadas.

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Su debut oficial con el primer equipo de la Unión Deportiva se produjo en 2025, en un partido de la Copa del Rey frente al Extremadura.

Además, este verano participó en dos amistosos durante la pretemporada realizada en Marbella (Málaga).

"Con su incorporación a las filas del CD Mirandés, Carlos Navarro buscará sumar minutos y experiencia que favorezcan su crecimiento en el fútbol nacional", indica el comunicado de la UD Las Palmas. EFE

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rg/mrgz/cmm