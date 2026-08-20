Konaté: "La del Madrid fue la primera camiseta que tuve cuando era pequeño"

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Madrid, 20 ago (EFE).- El defensa francés Ibrahima Konaté declaró este jueves que la camiseta "del Madrid fue la primera" que tuvo "cuando era pequeño", durante su acto oficial de bienvenida con el club blanco, celebrado en las oficinas de la entidad en su ciudad deportiva.

"Significa muchas cosas para mí, porque la del Madrid fue la primera camiseta que tuve cuando era pequeño, un regalo de mi hermano mayor. Desde que era pequeño, siempre he soñado con jugar para este increíble club", comenzó, en los micrófonos de Real Madrid TV.

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En la Ciudad Real Madrid, Konaté firmó su contrato, que le liga al club durante cuatro temporadas, junto al presidente Florentino Pérez. En el acto también estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor del club blanco. Después de la firma, el francés recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta.

"Estoy viviendo un sueño, muy contento de estar aquí. Sé que el club tiene expectativas muy altas para los jugadores que llevan esta camiseta, y estoy aquí para luchar por este equipo con todo dentro y fuera del campo", continuó.

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De fondo, Konaté tuvo los trofeos de las 15 Ligas de Campeones conquistadas por el Real Madrid. "Me siento genial. Solo me pongo emocional por una, la de París 2022, porque yo jugaba para el Liverpool entonces y el Madrid ganó otra vez esa Liga de Campeones. Quiero ser parte de la historia y espero de verdad ganar una con este equipo", señaló.

Además, el francés terminó con unas palabras en castellano: "Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer al presidente, al entrenador y al Real Madrid por la confianza. También quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado desde el principio. Sin ellos no estaría aquí. Desde niño soñaba con este momento, hoy ese sueño se hace realidad".

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"Sé muy bien lo que representa este club, es una gran responsabilidad, pero también una gran motivación. También quiero agradecer a la afición por el cariño, significa mucho para mí. Prometo darlo todo por esta camiseta, trabajar cada día al máximo y ayudar al equipo. Espero vivir grandes momentos y ganar muchos títulos. ¡Hala Madrid!", añadió. EFE