Hoy es noticia en España (23.30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Migrantes magrebíes vuelven a la playa del Trampolín de Ceuta y piden "una vida mejor"

El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta y destaca que cumple plazos con el traslado "voluntario"

Cerca de 1.700 migrantes dejan la playa ceutí del Trampolín escoltados por la Policía

Los fiscales progresistas piden más medios e intérprete en Ceuta: "No necesitamos héroes"

Vivas: “Trasladar a los migrantes no es arreglar el problema”

La ministra de Igualdad se suma a las comparecencias del Gobierno por la gestión en Ceuta; el PP quiere que explique el aumento de delitos sexuales en la ciudad

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El PP pide al Supremo que exija acudir a los ministros al Senado antes de acabar agosto

Andalucía ayudará a la recuperación de Ceuta con promoción turística e inversiones

La Sociedad Española de Epidemiología advierte sobre violencia sexual y de género en Ceuta

IU acusa a Moreno de hacer el "caldo gordo" a Marruecos y exige que sea "leal con su país"

Moreno y Guardiola critican la acogida de menores de Ceuta pero abogan por cumplir la ley

Vox afirma que la Junta andaluza se opondrá por "tierra, mar y aire" al reparto de menores

INMIGRACIÓN BALEARES

Rescatados 16 inmigrantes a 13 millas al suroeste de Formentera (Baleares)

INCENDIOS FORESTALES

El incendio de Riglos (Huesca) podría estar controlado en "dos o tres días"

Refuerzo de trabajo en el incendio de Las Hurdes y mejoran los de Madrid, Huesca y Huelva

Extinguido el incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar más de 76 hectáreas

Estabilizado el incendio forestal declarado este jueves en Jayena (Granada)

Regresan 129 vecinos de Binacua y Atarés evacuados por el incendio de Riglos (Huesca)

Mejora general de la situación de los incendios en Cáceres, Madrid, Huesca y Huelva

El Gobierno cifra en 262.030 hectáreas el terreno quemado en España en 2026

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Teatro Pemán de Cádiz reabre con una protesta por un nombre que "es un insulto"

TIEMPO LLUVIAS

Lluvias y fuertes vientos dejan árboles caídos y inundaciones en el Vallès (Barcelona)

TIEMPO TORMENTAS

Activan la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la cuenca de Albaida-Cáñoles

Las tormentas dejan lluvias de más de 80 litros por m2 y rachas de viento de casi 150 km/h

TIEMPO VERANO

Un cambio notable en el tiempo marca una jornada con bajada térmica y tormentas

TIEMPO CALOR

La Comunidad Valenciana pasa de máximas más altas de España a bajar casi 20º el mismo día

CASO LEIRE

Leire Díez se opone a que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación en su contra

TERREMOTOS GRANADA

Granada registra casi 70 temblores este jueves, de intensidad baja y solo uno sentido

Granada limpia con maquinaria pesada restos de los seísmos mientras mantiene inspecciones

La Alhambra, un monumento "sismorresistente" que recupera la normalidad entre terremotos

SUCESOS GRANOLLERS

Evacuados trabajadores de un centro comercial de Granollers por el humo de un incendio

SUCESOS INCENDIO

Fallece un niño tras caer desde un tercer piso al arder su vivienda en Burlada (Navarra)

SUCESOS FIESTA

Finaliza sin incidencias el desalojo de la 'rave' cacereña tras una semana de ocupación

SUCESOS AHOGAMIENTO

Muere ahogado un hombre que se bañaba con bandera roja en una playa de Cunit (Tarragona)

VIOLENCIA SEXUAL

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

INVESTIGACIÓN MÉDICA

Desarrollan una tecnología no invasiva para localizar mejor las arritmias cardíacas

CÁNCER RENAL

Descubren una combinación de fármacos que mejora el control del cáncer renal avanzado

JOSÉ CUSÍ

Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí

SALUD MOSQUITOS

El chikunguña obliga a extremar la vigilancia del mosquito tigre al triplicarse los casos este año

VUELTA COLE

La vuelta al cole cuesta más de 500 euros por niño: la OCU da 7 consejos para ahorrar

TELEVISIÓN SERIES

'Slow Horses', vuelve la saga que ha revitalizado la literatura de espionaje. Magdalena Tsanis

FESTIVAL SANTANDER

La violinista del momento y la Orquesta Real de Suecia no defraudan en el FIS

GLOBOS AEROSTÁTICOS

Haro (La Rioja) se convierte en la capital del aire con la regata internacional de globos. Rebeca Palacios

EFE

nac/amd