Hoy es noticia en España (23.30 horas)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Migrantes magrebíes vuelven a la playa del Trampolín de Ceuta y piden "una vida mejor"
El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta y destaca que cumple plazos con el traslado "voluntario"
Cerca de 1.700 migrantes dejan la playa ceutí del Trampolín escoltados por la Policía
Los fiscales progresistas piden más medios e intérprete en Ceuta: "No necesitamos héroes"
Vivas: “Trasladar a los migrantes no es arreglar el problema”
La ministra de Igualdad se suma a las comparecencias del Gobierno por la gestión en Ceuta; el PP quiere que explique el aumento de delitos sexuales en la ciudad
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El PP pide al Supremo que exija acudir a los ministros al Senado antes de acabar agosto
Andalucía ayudará a la recuperación de Ceuta con promoción turística e inversiones
La Sociedad Española de Epidemiología advierte sobre violencia sexual y de género en Ceuta
IU acusa a Moreno de hacer el "caldo gordo" a Marruecos y exige que sea "leal con su país"
Moreno y Guardiola critican la acogida de menores de Ceuta pero abogan por cumplir la ley
Vox afirma que la Junta andaluza se opondrá por "tierra, mar y aire" al reparto de menores
INMIGRACIÓN BALEARES
Rescatados 16 inmigrantes a 13 millas al suroeste de Formentera (Baleares)
INCENDIOS FORESTALES
El incendio de Riglos (Huesca) podría estar controlado en "dos o tres días"
Refuerzo de trabajo en el incendio de Las Hurdes y mejoran los de Madrid, Huesca y Huelva
Extinguido el incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar más de 76 hectáreas
Estabilizado el incendio forestal declarado este jueves en Jayena (Granada)
Regresan 129 vecinos de Binacua y Atarés evacuados por el incendio de Riglos (Huesca)
Mejora general de la situación de los incendios en Cáceres, Madrid, Huesca y Huelva
El Gobierno cifra en 262.030 hectáreas el terreno quemado en España en 2026
MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Teatro Pemán de Cádiz reabre con una protesta por un nombre que "es un insulto"
TIEMPO LLUVIAS
Lluvias y fuertes vientos dejan árboles caídos y inundaciones en el Vallès (Barcelona)
TIEMPO TORMENTAS
Activan la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la cuenca de Albaida-Cáñoles
Las tormentas dejan lluvias de más de 80 litros por m2 y rachas de viento de casi 150 km/h
TIEMPO VERANO
Un cambio notable en el tiempo marca una jornada con bajada térmica y tormentas
TIEMPO CALOR
La Comunidad Valenciana pasa de máximas más altas de España a bajar casi 20º el mismo día
CASO LEIRE
Leire Díez se opone a que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación en su contra
TERREMOTOS GRANADA
Granada registra casi 70 temblores este jueves, de intensidad baja y solo uno sentido
Granada limpia con maquinaria pesada restos de los seísmos mientras mantiene inspecciones
La Alhambra, un monumento "sismorresistente" que recupera la normalidad entre terremotos
SUCESOS GRANOLLERS
Evacuados trabajadores de un centro comercial de Granollers por el humo de un incendio
SUCESOS INCENDIO
Fallece un niño tras caer desde un tercer piso al arder su vivienda en Burlada (Navarra)
SUCESOS FIESTA
Finaliza sin incidencias el desalojo de la 'rave' cacereña tras una semana de ocupación
SUCESOS AHOGAMIENTO
Muere ahogado un hombre que se bañaba con bandera roja en una playa de Cunit (Tarragona)
VIOLENCIA SEXUAL
Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián
INVESTIGACIÓN MÉDICA
Desarrollan una tecnología no invasiva para localizar mejor las arritmias cardíacas
CÁNCER RENAL
Descubren una combinación de fármacos que mejora el control del cáncer renal avanzado
JOSÉ CUSÍ
Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí
SALUD MOSQUITOS
El chikunguña obliga a extremar la vigilancia del mosquito tigre al triplicarse los casos este año
VUELTA COLE
La vuelta al cole cuesta más de 500 euros por niño: la OCU da 7 consejos para ahorrar
TELEVISIÓN SERIES
'Slow Horses', vuelve la saga que ha revitalizado la literatura de espionaje. Magdalena Tsanis
FESTIVAL SANTANDER
La violinista del momento y la Orquesta Real de Suecia no defraudan en el FIS
GLOBOS AEROSTÁTICOS
Haro (La Rioja) se convierte en la capital del aire con la regata internacional de globos. Rebeca Palacios
EFE
nac/amd
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