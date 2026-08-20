Herido de gravedad un hombre de 33 años tras ser apuñalado en Alcorcón

Madrid, 21 ago (EFE).- Un hombre de 33 años resultó herido de gravedad en la noche de este jueves tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Badajoz de la localidad madrileña de Alcorcón, informó Emergencias Comunidad de Madrid.
Los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) estabilizaron al herido, que presentaba lesiones de gravedad como consecuencia de la agresión y fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, detalló la fuente en la red social X.
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En la intervención colaboraron agentes de la Policía Municipal de Alcorcón y de la Policía Nacional. EFE
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