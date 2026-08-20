Hallan un cadáver en el pantano de Utxesa (Lleida) sin signos evidentes de violencia

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Barcelona, 20 ago (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han localizado un cadáver flotando en el pantano de Utxesa, en el término municipal de Torres del Segre (Lleida), sin signos evidentes de violencia y que llevaría más de un día en el agua.

Así lo ha confirmado este jueves a EFE la policía catalana, que fue alertada ayer sobre la 13:00 horas por vigilantes municipales tras ser avisados por trabajadores de la zona.

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Los Mossos trasladaron al lugar efectivos de la unidad subacuática para extraer del agua el cuerpo, que no han detallado si era de un hombre o una mujer ni su edad.

El cadáver, cuyo estado indicaría que llevaba más de un día en el agua, no presentaba señales externas ni evidentes de violencia, pero no se descarta ninguna hipótesis, han explicado a EFE fuentes policiales.

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Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte y han trasladado el cuerpo al anatómico forense para que se le practique una autopsia.

Por el momento, la policía catalana no asocia el hallazgo a ninguna denuncia por desaparición, aunque puntualiza que podría haber algún aviso pendiente de resolver con el que se acabe relacionando el suceso. EFE

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