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Fede Redondo: “Tengo ganas de jugar aquí y de marcar una linda historia en el Elche”

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Elche (Alicante), 20 ago (EFE).- El centrocampista argentino del Elche Federico Redondo aseguró este jueves en rueda de prensa que desea triunfar en el equipo ilicitano y marcar “una linda historia” en la entidad.

Tras una primera temporada con poca presencia en el equipo, el jugador se ha convertido en una de las sorpresas tácticas del nuevo entrenador, Martín Anselmi, que lo ha reconvertido en uno de los centrales de una línea de tres.

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Redondo aseguró que nunca antes había jugado como central, si bien precisó que el rol con balón no le resulta desconocido, ya que en el fútbol moderno los pivotes suelen ocupar esta demarcación en el inicio de las jugadas ofensivas.

“Me siento cómodo”, dijo el argentino, titular en la primera jornada ante el Deportivo en Riazor, quien admitió que fue Anselmi el que le convenció para desarrollar esta nueva labor en el equipo.

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Redondo destacó la importancia del próximo partido ante el Barcelona, ya que recordó que se trata del primero como local de la temporada y ante el vigente campeón.

“Tiene un plus extra y lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Tenemos que sacar todas nuestras virtudes y minimizar las del rival”, explicó el jugador, quien añadió que el Elche, pese a la entidad del rival, “intentará ser dueño de la pelota”.

El jugador, que cumple su segunda temporada en la entidad, pronosticó un partido “lindo” para el espectador y señaló que no existe una fórmula definida para frenar el juego del Barcelona.

“Tenemos que ser un equipo valiente y tener la pelota. Veremos un partido lindo”, insistió el argentino, quien afirmó que en ningún momento se planteó abandonar el Elche tras su primera temporada.

“Estoy cómodo, me gusta el club, la ciudad y la afición. Tengo ganas de jugar aquí y de hacerlo bien”, confesó el futbolista, que destacó que Elche es una ciudad que se siente identificada con su equipo y en la que existe “un gran sentido de pertenencia con el club”.

“El grupo está unido, hay cercanía con la gente y jugamos para hacer historia”, añadió el argentino, que se mostró convencido de que el Elche “no tendrá problemas” en ataque pese a la salida del club de su anterior trío de atacantes.

“Las posiciones están más que cubiertas”, indicó en alusión a sus compatriotas Abiel Osorio y Eze Ponce y a Fer Niño, la nueva tripleta ofensiva.

Por último, Redondo, hijo de Fernando Redondo, exjugador de la selección albiceleste, Tenerife y Real Madrid, descartó que para la colonia argentina del vestuario del Elche el partido ante el Barcelona, que cuenta con varios campeones del mundo, sea una revancha personal por lo sucedido en la final del Mundial.

“Habrá que felicitar a España por el campeonato del mundo. Fueron las dos mejores selecciones y por algo llegaron a la final. El partido del domingo no tiene nada que ver”, finalizó. EFE

pvb sm/og

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