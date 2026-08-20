Fallece un niño tras caer desde un tercer piso al arder su vivienda en Burlada (Navarra)

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Pamplona, 20 ago (EFE).- El niño de 10 años que se encontraba en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en Burlada (Navarra) que se había incendiado ha fallecido finalmente en un centro hospitalario.

Lo han confirmado a EFE fuentes del caso, después de que sobre las 17:05 horas de este jueves se haya registrado un incendio a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada.

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Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde poco después ha fallecido, en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.

Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.

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Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encontraba grave, aunque finalmente ha fallecido. El incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas. EFE

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