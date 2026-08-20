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Falcao, Yepes y Valderrama jugarán un partido solidario tras el terremoto en Colombia

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Bogotá, 20 ago (EFE).- El exfutbolista colombiano Mario Yepes reunirá este viernes en Bogotá a leyendas del fútbol como Carlos 'el Pibe' Valderrama, Falcao García o Camilo Zúñiga para disputar en Bogotá un partido solidario cuyos fondos serán destinados a las familias y comunidades afectadas por el terremoto que sacudió a su país el pasado 10 de agosto.

El encuentro, denominado 'Levantemos a Colombia', se celebrará en el estadio El Campín y en dos días los aficionados agotaron las entradas.

"Colombia ha vivido la semana más difícil en no sé cuántos años. Yo tengo 50, pero creo que es la más difícil que he visto", dijo Yepes este jueves en una rueda de prensa previa al partido en Bogotá.

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Sobre el campo estarán 36 jugadores, entre ellos Radamel Falcao García, Carlos 'el Pibe' Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga, Faryd Mondragón, Carlos Sánchez, Giovanni Moreno, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas, Jackson Martínez, Alexander Mejía y Macnelly Torres.

También jugarán John Javier 'Choronta' Restrepo, Giovanni Hernández, Cristian Zapata, Gerardo Bedoya, Carlos Valdés, Óscar Córdoba, Teófilo Gutiérrez y Fredy Guarín.

Los directores técnicos serán, en un equipo, Francisco 'Pacho' Maturana y, en el otro, René Higuita, quien, "si quiere, también podrá jugar un rato", explicó Yepes.

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El exdefensa, natural de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, y que jugó en el River Plate argentino, el AC Milan italiano y el París Saint-Germain francés, explicó que la iniciativa surgió después de ver las consecuencias de la emergencia y pensar en qué podían hacer los futbolistas para ayudar.

"Todos mis compañeros futbolistas y exfutbolistas, de alguna manera, han apoyado todo lo que ha pasado, pero siempre sentía que se podía hacer algo más, y que sabemos hacer nosotros: jugar al fútbol", señaló.

Yepes, quien fue el capitán de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, aseguró que, cuando planteó la idea, contactó con sus antiguos compañeros y que "absolutamente todos" aceptaron participar.

"Los que no están no están porque tenían obligaciones mayores, pero no porque no quisieran participar, y eso es algo que a mí me enorgullece y quiero exaltarlo", afirmó.

Yepes insistió en que el objetivo principal del encuentro será ayudar a los damnificados: "Todo lo que se recaude va a ir para ellos y vamos a estar vigilantes y apoyando en todo sentido", aseguró.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 319 personas fallecidas, 260 desaparecidas y 4.506 heridas, además de importantes daños materiales en distintas zonas del país. EFE

(foto)

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