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El japonés Miura, el más veterano en marcar en Copa Emperador con un doblete a los 59 años

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Tokio, 20 ago (EFE).- El delantero japonés Kazuyoshi Miura, de 59 años y conocido por sus seguidores como 'King Kazu', se convirtió en el jugador más veterano en anotar en la Copa Emperador tras marcar dos tantos en la goleada (7-0) del Fukushima United al Oyama.

Miura, que ya había marcado en julio durante las rondas de clasificación para el torneo, logró transformar contra el Oyama dos lanzamientos de penalti, en el minuto 12 y 55, el miércoles durante la victoria del Fukushima United, equipo de tercera división de la liga japonesa, recoge el equipo en su portal de internet.

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"He tirado penaltis en muchas situaciones diferentes, pero hoy fue un ambiente único, ya que los tiré en un entorno tranquilo, sin abucheos del rival (...) había tanto silencio que sentí que todos me miraban. Me alegro de haber podido marcar", declaró Miura.

Con estos goles, Miura superó al exinternacional japonés Shinji Ono, quien hasta ayer era el más veterano en marcar en la citada competición al lograrlo a los 41 años, apunta el diario The Japan Times.

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El pasado julio el delantero japonés ya rompió una sequía de casi cuatro años tras anotar en el encuentro entre el Fukushima United contra el Iwaki Furukawa, partido clasificatorio para la Copa Emperador, entonces su primer gol desde noviembre de 2022.

Además, con los tantos de ayer, esta es la primera vez que 'King Kazu' marca más de un gol en un partido desde que anotara dos tantos para el Sydney FC australiano en noviembre de 2005 contra el Adelaide United.

El delantero, nacido el 26 de febrero de 1967, previsiblemente celebrará su sexagésimo cumpleaños todavía en activo gracias a una renovación que se extenderá hasta el 30 de junio del año próximo.

El oriundo de la prefectura de Shizuoka dejó Japón a los 15 años para ir a Brasil, donde hizo su debut profesional con el Santos en 1986 y, tras regresar a Japón en 1990, ganó el premio MVP en la temporada inaugural de la J-League en 1993 mientras jugaba en el antiguo Verdy Kawasaki.

El atacante nipón fue el primer asiático en jugar la Serie A en la temporada 1994-1995 con el Génova C. F. C. además de tener periodos en el Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, trayectoria que le aseguró ser uno de los futbolistas más respetados en su país, donde destacó por sus regates y su carácter competitivo.

También fue la gran estrella de la selección nipona en los años noventa aunque, ya con 31 años, fue excluido en el último momento de la lista de 22 jugadores que fueron seleccionados para el Mundial de Francia en 1998, el primero que disputó Japón en su historia. EFE

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