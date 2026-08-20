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El irlandés Shane Lowry estará en el abierto de España en Madrid

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Madrid, 20 ago (EFE).- El irlandés Shane Lowry participará en el Abierto de España que se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid del 8 al 11 octubre, según informó la Real Federación Española de Golf.

El número 53 del PGA Tour se une en la lista de favoritos a Jon Rham, Tyrrell Hatton y al vigente campeón del torneo, el inglés Marco Penge, ya confirmados por la organización.

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Lowry llega con un palmarés de siete victorias profesionales, cuatro en el circuito europeo y tres en el PGA Tour, y formó parte del equipo europeo que disputó la Copa Ryder en 2025.

El triunfo que marcó su carrera lo logró en 2019, cuando conquistó el abierto británico y se consolidó entre la élite del golf mundial.

EFE

igg/ism

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