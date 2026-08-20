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El Inter deja escapar al Nashville, Alexis debuta y Lewandowski se impone a Griezmann

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Washington, 19 ago (EFE).- El Nashville aprovechó este miércoles un nuevo tropiezo del Inter Miami para escaparse como líder en la MLS, el chileno Alexis Sánchez debutó en el triunfo del Montreal y Robert Lewandowski dio los tres puntos al Chicago Fire frente al Orlando City de Antoine Griezmann.

Tras veinte jornadas, el Nashville lidera el Este con 46 puntos, siete más que el Inter Miami (39). En el Oeste, el primero es el Houston Dynamo con 38 puntos, uno más que el Vancouver, que aún tiene un partido pendiente.

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El Nashville sumó los tres puntos 'in extremis', en el minuto 92, gracias a una jugada de estrategia que culminó el ghanés Maxwell Woledzi tras un centro del argentino Cristian Espinoza para la victoria en el campo del New York Red Bulls.

Fue un triunfo aún más dulce teniendo en cuenta que su principal rival, el Inter Miami, sigue en crisis de resultados y este miércoles se dejó dos puntos en el campo del Philadelphia -uno de los peores equipos del campeonato-, donde empató 2-2.

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Lionel Messi culminó la remontada del Inter Miami después del gol inicial del Philadelphia, pero los locales igualaron en el segundo tiempo.

El Inter Miami solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos.

Por su lado, Lewandowski y Griezmann, viejos conocidos de la liga española y recién llegados a la MLS, se vieron las caras en Orlando para un duelo entre el Fire y el City, que se llevó Chicago por 1-2 con un gol de penalti convertido por el polaco en minuto 68.

La jornada 20 dejó el debut de otro recién llegado a la liga, el chileno Alexis Sánchez, que se estrenó con el Montreal como visitante y con victoria por 1-2 en el campo del Columbus Crew. Alexis ingresó en el 79, justo después del segundo del Montreal.

En el Oeste, el Houston Dynamo visitó al Vancouver con el liderato de la conferencia en juego. Los visitantes, que llegaban segundos, se impusieron con un solitario gol del argentino Franco Negri en el primer tiempo para asaltar el número uno.

Además, el catalán Martí Cifuentes logró su primer triunfo en MLS en el banquillo de Portland Timbers, un 3-1 contra el San Diego.

En otros resultados de la jornada, el Cincinnati se impuso por 2-1 al New York City con el gol decisivo del brasileño Evander en el descuento o el New England Revolution derrotó 0-3 al DC United con triplete del nigeriano Alhassan Yusuf.

El Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino ganó 1-2 al Minnesota United, Toronto y Charlotte empataron 3-3, Los Angeles FC perdió en Colorado por 0-1 y el Los Angeles Galaxy derrotó 1-0 al San Jose Earthquakes.

El Austin venció por 1-2 en Seattle con goles del uruguayo Facundo Torres y del brasileño Guilherme Biro, mientras que el Real Salt Lake cayó por 3-4 frente al Dallas pese al gol de Sergi Solans, su noveno del año. EFE

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