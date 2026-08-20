El incendio de Pinofranqueado evoluciona bien y se flexibilizan las medidas de seguridad

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Mérida, 21 ago (EFE).- Las labores de extinción del incendio de Pinofranqueado (Cáceres) evolucionan favorablemente merced a la labor de los medios aéreos y terrestres y a una mejora de las condiciones meteorológicas, lo que permite a los vecinos de tres alquerías regresar a sus casas y levantar el confinamiento en otras dos y en la localidad de Nuñomoral.

"El incendio ha evolucionado favorablemente. Esta es la gran noticia en este momento de la noche", ha afirmado el consejero de Interior y vicepresidente del Gobierno extremeño, Abel Bautista, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex).

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Un nuevo perimetraje del área del incendio, esta vez sin el denso humo que estos días registraba la zona, reduce el número de hectáreas asoladas a 4.250, unas 500 menos a la cifra apuntada en la jornada de este jueves.

La principal preocupación en el seno del CECOPI estaba en un frente del incendio próximo al río Malvellido, que discurre de oeste a este por Las Hurdes, y que ha sido denominado como "la línea roja" que en ningún momento el fuego debía traspasar.

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Bautista ya expuso a media tarde de este jueves que si esto ocurriera, habría que hablar de "otro incendio distinto" que, a su vez, exigiría "redimensionar el dispositivo, reposicionar los medios de extinción y tratar la situación de otra manera".

Sin embargo, esto no ha ocurrido ya que el trabajo concentrado en este frente de los medios terrestres y aéreos han permitido contenerlo y, "en este momento, no avanza".

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Además de este frente, el perímetro del incendio presenta numerosos "puntos calientes", como los de la zonas oeste (Horcajo) y norte (El Gasco), cuya orografía dificulta mucho el acceso a las mismas y donde, de momento, no se actuará a lo largo de esta noche por parte de los 163 efectivos que trabajan en el incendio.

Estos focos y las reactivaciones "impiden el desplazamiento y el reposicionamiento de medios hacia donde verdaderamente se necesitan", ha explicado Bautista.

Flexibilización de las medidas

El CECOPI ha dado luz verde al regreso a sus hogares de los vecinos de las alquerías hurdanas de Aceitunilla, Erías y Cerezal, si bien los de esta última deberán permanecer en confinamiento urbano, es decir no podrán abandonar este núcleo poblacional.

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Asimismo, se ha acordado levantar el confinamiento urbano de los ciudadanos de las alquerías de Avellanar y Castillo, así como del municipio de Nuñomoral.

Por otra parte, ha quedado restablecido el suministro eléctrico en todo el perímetro del incendio y, por tanto, en todas las alquerías. EFE