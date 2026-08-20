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El incendio de Pinofranqueado evoluciona bien y se flexibilizan las medidas de seguridad

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Mérida, 21 ago (EFE).- Las labores de extinción del incendio de Pinofranqueado (Cáceres) evolucionan favorablemente merced a la labor de los medios aéreos y terrestres y a una mejora de las condiciones meteorológicas, lo que permite a los vecinos de tres alquerías regresar a sus casas y levantar el confinamiento en otras dos y en la localidad de Nuñomoral.

"El incendio ha evolucionado favorablemente. Esta es la gran noticia en este momento de la noche", ha afirmado el consejero de Interior y vicepresidente del Gobierno extremeño, Abel Bautista, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex).

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Un nuevo perimetraje del área del incendio, esta vez sin el denso humo que estos días registraba la zona, reduce el número de hectáreas asoladas a 4.250, unas 500 menos a la cifra apuntada en la jornada de este jueves.

La principal preocupación en el seno del CECOPI estaba en un frente del incendio próximo al río Malvellido, que discurre de oeste a este por Las Hurdes, y que ha sido denominado como "la línea roja" que en ningún momento el fuego debía traspasar.

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Bautista ya expuso a media tarde de este jueves que si esto ocurriera, habría que hablar de "otro incendio distinto" que, a su vez, exigiría "redimensionar el dispositivo, reposicionar los medios de extinción y tratar la situación de otra manera".

Sin embargo, esto no ha ocurrido ya que el trabajo concentrado en este frente de los medios terrestres y aéreos han permitido contenerlo y, "en este momento, no avanza".

Además de este frente, el perímetro del incendio presenta numerosos "puntos calientes", como los de la zonas oeste (Horcajo) y norte (El Gasco), cuya orografía dificulta mucho el acceso a las mismas y donde, de momento, no se actuará a lo largo de esta noche por parte de los 163 efectivos que trabajan en el incendio.

Estos focos y las reactivaciones "impiden el desplazamiento y el reposicionamiento de medios hacia donde verdaderamente se necesitan", ha explicado Bautista.

Flexibilización de las medidas

El CECOPI ha dado luz verde al regreso a sus hogares de los vecinos de las alquerías hurdanas de Aceitunilla, Erías y Cerezal, si bien los de esta última deberán permanecer en confinamiento urbano, es decir no podrán abandonar este núcleo poblacional.

Asimismo, se ha acordado levantar el confinamiento urbano de los ciudadanos de las alquerías de Avellanar y Castillo, así como del municipio de Nuñomoral.

Por otra parte, ha quedado restablecido el suministro eléctrico en todo el perímetro del incendio y, por tanto, en todas las alquerías. EFE

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