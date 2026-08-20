Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El equipo español de saltos, fuera de la final y de plaza olímpica

Guardar

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- El equipo español de saltos de obstáculos se quedó fuera de la final de los Mundiales de deportes ecuestres que se están disputando en Aquisgrán (Alemania), con lo que no podrá aspirar a lograr en esta competición una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la segunda prueba clasificatoria, los cuatro binomios españoles acabaron con 14.02 puntos de penalización, a un derribo de haber terminado entre los diez primeros que lucharán por las medallas y las siete plazas olímpicas que se reparten en esta competición.

PUBLICIDAD

Armando Trapote montó a 'Tornado VS', Imma Roquet a 'Irivola del Maset', Julio Arias a 'Filou du Manoir' y Alberto Márquez a 'Kelly'.

Encabezó la clasificación Alemania con 3.48 puntos, por delante de Estados Unidos (4.85), Bélgica (7.69), Italia (7.69), Gran Bretaña (8.98) y Francia (8.99), y décimo fue el equipo de Irlanda con 11.69.

PUBLICIDAD

EFE

jap/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 20 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 20 agosto

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Jorge Pradas, doctor: “Estos son los cinco peores hábitos para tus ojos”

El especialista alerta sobre las consecuencias de frotarse los ojos, utilizar pantallas a oscuras y no protegerse de los rayos ultravioleta

Jorge Pradas, doctor: “Estos son los cinco peores hábitos para tus ojos”

Lotería Nacional 15 de agosto: estos son los números ganadores del último sorteo

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este sábado

Lotería Nacional 15 de agosto: estos son los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

ECONOMÍA

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

Despedido por ir a la playa y trabajar en un chiringuito durante sus horas sindicales: el Tribunal Superior confirma que es procedente

España, a la cola de la construcción en la UE: es el país con mayor caída interanual del sector pese a repuntar en junio

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta