El equipo español de saltos, fuera de la final y de plaza olímpica

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Redacción deportes, 20 ago (EFE).- El equipo español de saltos de obstáculos se quedó fuera de la final de los Mundiales de deportes ecuestres que se están disputando en Aquisgrán (Alemania), con lo que no podrá aspirar a lograr en esta competición una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la segunda prueba clasificatoria, los cuatro binomios españoles acabaron con 14.02 puntos de penalización, a un derribo de haber terminado entre los diez primeros que lucharán por las medallas y las siete plazas olímpicas que se reparten en esta competición.

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Armando Trapote montó a 'Tornado VS', Imma Roquet a 'Irivola del Maset', Julio Arias a 'Filou du Manoir' y Alberto Márquez a 'Kelly'.

Encabezó la clasificación Alemania con 3.48 puntos, por delante de Estados Unidos (4.85), Bélgica (7.69), Italia (7.69), Gran Bretaña (8.98) y Francia (8.99), y décimo fue el equipo de Irlanda con 11.69.

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EFE

jap/ism