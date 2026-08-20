El Elche prepara la visita del Barcelona con el regreso de Diangana

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Elche (Alicante), 20 ago (EFE).- El Elche se ha ejercitado este jueves para preparar el compromiso ante el Barcelona con la novedad del regreso del mediapunta congoleño Grady Diangana, ausente en el debut liguero por una lesión muscular.

El jugador africano quedó fuera de la primera convocatoria ante el Deportivo de La Coruña tras sufrir una pequeña lesión muscular durante el último amistoso, disputado por su equipo durante la pretemporada ante el Toulouse, en la acción en la que anotó un gol.

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En la sesión, celebrada en el estadio Martínez Valero, no han estado presentes Yago de Santiago, que se sigue recuperando de una intervención en la rodilla, y Adam Boayar, baja durante toda la fase de preparación por una lesión muscular.

El canterano Álvaro Padilla, que debutó con el primer equipo del Elche la pasada jornada en Riazor, apenas ha trabajado unos minutos con el grupo, ya que el pasado lunes recibió un golpe durante el partido ante el Deportivo y el cuerpo técnico ha decidido que realice un trabajo de recuperación en el gimnasio. EFE

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