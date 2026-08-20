Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Defensor del Pueblo abre investigación tras la alerta del Colegio de Médicos de Ceuta

Guardar

Ceuta, 20 ago (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una investigación tras admitir a trámite la queja presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) ante la situación sanitaria y asistencial que atraviesa la ciudad como consecuencia de la actual crisis migratoria.

Gabilondo se ha puesto en contacto con el presidente del Comce, Enrique Roviralta, para trasladarle su preocupación por la situación expuesta por los profesionales sanitarios ceutíes y su disposición a actuar dentro de las competencias de la institución para instar a las administraciones a dar respuesta a las necesidades planteadas.

PUBLICIDAD

La intervención del Defensor del Pueblo se produce después de que el Colegio solicitara su mediación ante la presión que soporta el sistema sanitario de Ceuta, tanto por la atención que requieren miles de personas que permanecen en la ciudad en condiciones higiénico-sanitarias precarias como por las dificultades que afrontan los profesionales y la población residente.

En su escrito, el Comce advertía de la especial vulnerabilidad de la ciudad, que cuenta con un único hospital y presenta dificultades estructurales para atraer y retener profesionales, además de estar considerada zona de difícil cobertura.

PUBLICIDAD

Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los efectivos médicos y sanitarios, el despliegue de recursos asistenciales extraordinarios sobre el terreno y el estudio de alternativas como un hospital de campaña, un posible buque hospital o la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Colegio también reclamaba un mando único y una coordinación efectiva entre los distintos ministerios y administraciones implicados.

Además trasladó su preocupación por las condiciones en las que permanecen miles de personas, entre ellas menores, mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad, y por la necesidad de garantizar su asistencia sanitaria sin poner en riesgo la atención ordinaria que recibe la población de Ceuta.

Enrique Roviralta ha valorado especialmente el contacto directo mantenido con Gabilondo y la "empatía" mostrada por el defensor del pueblo, al que ha agradecido que haya leído personalmente la misiva remitida por el Colegio y haya querido trasladarle directamente la admisión de la queja. EFE

jmr-avl/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

La cifra supera en casi cuatro millones al segundo puesto de la clasificación, según Idealista

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Durante las maniobras, el contingente español se enfrentó a situaciones tácticas cambiantes, lo que obligó a adaptar procedimientos y explotar las capacidades de maniobra y combate

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

El modelo y actor creció entre las calles de este pueblo pesquero de Girona

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Esta fruta veraniega es perfecta para preparar confituras y guardarlas en casa durante meses, encapsulando el sabor estival para disfrutarlo en cualquier época del año

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Precio de la luz en España este viernes

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Precio de la luz en España este viernes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

ECONOMÍA

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División