Duplantis gana con autoridad pero sin un nuevo récord del mundo

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Redacción deportes, 20 ago (EFE).- Cinco días después de proclamarse campeón de Europa por cuarta vez consecutiva, el sueco Armand Duplantis logró este jueves la victoria en la Liga Diamante en Lausana (Suiza) con una marca de 6,21 metros, lejos de los 6,32 que no pudo superar para batir un nuevo récord del mundo.

Un día antes de la competición en el estadio, la pértiga inauguró el certamen del mitin 'Athletissima' con el concurso en la Plaza de la Navegación, en el centro de la ciudad suiza.

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Duplantis, que lleva mucho tiempo compitiendo contra sí mismo sin apenas oposición de sus rivales, se llevó un cómodo triunfo con 6,21, récord del mitin, una marca que hizo en su primer intento y que ningún otro aspirante llegó a superar.

El que más cerca se quedó fue el subcampeón europeo, Emmanouil Karalis, que superó los 6,16 metros y posteriormente intentó, sin éxito, los 6,21 en dos ocasiones y los 6,26 en una.

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Duplantis, animado por la afición local, que llenó la céntrica plaza de Lausana, se vio con fuerzas para atacar su propio récord del mundo de 6,31 metros.

Ordenó poner el listón en 6,32, pero en ninguno de los dos intentos que hizo logró superarlo. Al tercero renunció y, entre los aplausos de los asistentes, se retiró con su habitual sonrisa agradeciendo el apoyo del público. EFE

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