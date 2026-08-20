Diez medios aéreos combaten un incendio en Jayena (Granada)

Guardar

Granada, 20 ago (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha reforzado con nuevos medios aéreos el trabajo para combatir el incendio que afecta a un paraje de Jayena (Granada).

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio, declarado esta mañana, afecta a un paraje forestal conocido como Las Charcas de Jayena, un pueblo de unos mil vecinos que limita con Albuñuelas, localidad donde inicialmente se ubicó el incendio, aunque posteriormente han corregido la ubicación.

PUBLICIDAD

El Infoca ha reforzado por segunda vez este jueves los medios activos para combatir el incendio y mantiene desplegados sobre el terreno un helicóptero pesado del Ministerio de Transición Ecológica, tres helicópteros semipesados y uno ligero de los medios propios, además de cuatro aviones de carga en tierra y uno más de coordinación.

Estos medios refuerzan la labor de dos Bricas, tres grupos de bomberos forestales, un técnico en extinción y dos técnicos de operaciones, un agentes de medio ambiente, una autobomba y la Unidad médica. EFE

PUBLICIDAD

mro/avl/nam