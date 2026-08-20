Camello: "Estamos agotados, esta situación nos distancia a las tres partes"

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Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del gol en el empate frente al Alavés (1-1), declaró que se encuentran "agotados" por el clima social que se vive en el club y aseguró que esta situación está "distanciando" a las tres partes, en alusión a equipo, directiva y afición.

El Rayo Vallecano tuvo que disputar el partido frente al Alavés en el 'exilio' de Butarque al haber sido revocada temporalmente la concesión del estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, para acometer reformas que mejoren la seguridad y salubridad.

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"Vallecas es nuestra casa y no concebimos otra cosa. Esto es una bola de nieve que se hace cada año más grande y estamos agotados porque esto nos distancia a las tres partes. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la afición. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y no nos ayuda nadie", dijo Camello, en declaraciones a DAZN.

El atacante del Rayo dijo estar "sorprendido" por la afluencia de gente a Butarque, que, pese a ser de solo 4.280 espectadores, es "bastante más de la que tenía que haber venido".

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"Espero que esto se solucione pronto porque nos ayudará más que la gente que pueda venir", apuntó Camello, que lamentó que a los sesenta minutos, debido a las lesiones de Isi Palazón y Augusto Batalla, su equipo tuviese que hacer todos los cambios.

"Ha sido un partido en el que el hecho de la lesión de Isi y Batalla nos hizo que los que estábamos tuviésemos que morir en el campo. Al final nos han faltado piernas y es una pena el empate porque hemos hecho merito para ganar. Nos hemos dejado todo y hasta donde hemos podido", señaló.

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"A nivel personal, necesito minutos y entrenar las piernas. Me decepcionan los últimos minutos. Si hubiese estado fresco no hubiésemos perdido pero a partir del minuto 65 o 70 ya lo que pensaba rápido lo ejecutaba lento y esas pérdidas restan al equipo", concluyó.

EFE

drl/ism