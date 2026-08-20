Benfica, Jagiellonia, Besiktas y Ferencvaros avistan la fase liga

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Madrid, 20 ago (EFE).- Un penalti transformado en el tiempo añadido de la primera parte por Vengelis Pavlidis sentenció el triunfo y amplió la ventaja del Benfica ante el Aarhus danés que acerca al combinado luso de Marco Silva a la fase liga de la Liga Europa, igual que el Jagiellonia polaco, con contribución española, el Bestiktas y el Ferencvaros.

Sentenciado el objetivo para el Lech Poznan polaco, que ganó 7-0 al Thun suizo, en la ida de los partidos de la Liga Europa disputados este jueves. La vuelta será dentro de una semana, cuando queden definidos los doce clubes que entrarán en el sorteo para la configuración de los grupos de la competición.

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El Benfica sacó adelante el partido contra el Aarhus con más apuros de los previstos y tendrá que resistir en el campo del club danés en la vuelta. Aunque Rafa Silva y Leandro Barreiro pusieron el 2-0 en media hora para los locales, su rival acortó distancias por medio de Sebastian Jorgensen hasta que en el añadido, antes del intermedio, Pavlidis puso el 3-1 definitivo al transformar un penalti.

Más claro dejó su panorama el Besiktas, que ganó al Zalgiris por 3-0 gracias a la actuación estelar de Ridvan Yilmaz, que asistió al coreano Hyeon Gyu Oh y al panameño Michael Murillo en los dos primeros goles. El tercero fue de Orkun Kocku, de penalti.

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El otro representante otomano, el Trabzonspor, tiene complicada su supervivencia europea. Perdió en su campo ante el Ferencvaros (0-1), que selló el triunfo al cuarto de hora gracias al noruego Kristoffer Zachariassen.

El Anderlecht también dio un paso de gigante hacia el siguiente tramo del torneo al vencer a domicilio (0-3) al Kairat Almaty de Kazajistán, que jugó desde el minuto 38 con un jugador menos por la expulsión de Alexandr shirobokov.

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Los goles del cuadro belga fueron todos en la primera parte. Un autogol de Jakko Oksanen a los dos minutos encarriló el partido para el club de Bruselas. Lukas Ambros y Danylo Sikan hicieron los otros dos goles que dejan casi sentenciado el pase del conjunto portugués a la fase liga.

El Jagiellonia polaco goleó al Iberia de Georgia (4-0) con goles españoles. Jesús Imaz y Sergio Lozano sentenciaron y acompañaron los goles del sueco Jeremy Agbonifo y el que el nigeriano Ibrahim Alhassan se hizo en propia puerta

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La goleada de la jornada fue del Lech Poznan, que marcó siete al Thun suizo (7-0), mientras que el Estrella Roja ganó 3-0 al Plzen checo. El mismo marcador del OFI Creta ante el CSKA Sofía, que jugó los últimos diez minutos con un jugador menos por la roja que vio Mohamed Brahimi.

- Resultados de los partidos de ida de la última ronda previa a la fase liga.

Kairat Almaty (KAZ) 0 - Anderlecht (BEL) 3

Jagiellonia (POL) 4 - Iberia 1999 (GEO) 0

Mjallby (SWE) 0 - Salzburgo AUT 1

Besiktas (TUR) 3 - Zalgiris (LTU) 0

Egnatia (ALB) 0 - Lillestrom (NOR) 0

Lech Poznan (POL) 7 – Thun (SUI) 0

Trabzonspor (TUR) 0 - Ferencvaros (HUN) 1

Universidad Craiova (RUM) 1 - Ararat Armenia (ARM) 1

Estrella Roja (SRB) 3 - Plzen (CZE) 0

OFI Creta (GRE) 3 - CSKA Sofía (BUL) 0

St. Truiden (BEL) 1 - Omonia (CYP) 0

Benfica (POR) 3 - Aarhus (DIN) 1

- Los partidos de vuelta se disputarán el 27 de agosto. EFE