Arcadi España pide al PP que vea la jurisprudencia del Supremo sobre expulsión de menores

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Alicante, 20 ago (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recomendado al PP, después de que haya presentado un recurso ante el Supremo preguntándole por las comparecencias de los ministros en el Senado, que “harían bien en leerse" primero la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre expulsiones de menores "sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles”.

En declaraciones a los medios durante una visita a Mercalicante, España se ha referido así al recurso contencioso-administrativo que el PP ha presentado ante el Tribunal Supremo para que "ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno", después de que este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco haya acudido a su cita en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.

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El ministro, que en la visita ha estado acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones, ha añadido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio este miércoles en Ceuta "un mitin político buscando votos, buscando votos desde una situación difícil que atraviesa" la ciudad autónoma.

También ha destacado que la única propuesta que hizo el dirigente popular fue “que todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente también los niños”, algo que ha calificado de “ilegal”.

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Por ello, después de que el PP haya presentado ese recurso ante el Supremo preguntándole por las comparecencias de los ministros en la Cámara Alta, Arcadi España ha afirmado que “harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores, sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles”.

Según ha subrayado, “lo que va a hacer el Gobierno de España" es "cumplir el Estado de derecho desde una perspectiva humanitaria y aplicando toda la normativa y los procedimientos que se tienen que aplicar”.

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Con ello, ha destacado los 6,5 millones de euros en ayudas para construir las carpas de la Cruz Roja o los 25 millones destinados a menores no acompañados.

“Lo importante en una situación como la que está atravesando Ceuta es, lo primero, diálogo en la Unión Europea, que está habiendo diálogo; con Marruecos, que también está pasando, y también entre administraciones”, ha sentenciado. EFE

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