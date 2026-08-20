Ainoa Gómez: "Creo que podemos aspirar a estar en la zona alta"

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A Coruña, 20 ago (EFE).- La centrocampista Ainoa Gómez, internacional con las categorías inferiores de la selección española, mostró este jueves su ambición durante su presentación como nueva futbolista del Deportivo, en el que jugará a préstamo por el Barça.

“Creo que tenemos un grupo muy bueno, con jugadoras de mucho talento, con muchas ganas de competir y con mucha ilusión. He visto mucho compromiso en el grupo, a partir de ahí creo que podemos aspirar a estar en la zona alta”, manifestó en rueda de prensa.

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A nivel personal, aseguró estar “con mucha ilusión” porque el Dépor le ofrece la posibilidad de “seguir creciendo” en la Liga F, donde ya debutó con la camiseta del Barça.

“Me considero una jugadora técnica, que puedo actuar más centrada en el medio y que también trabaja bastante a nivel defensivo”, respondió al ser cuestionada por sus cualidades.

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La joven futbolista catalana, de sólo 19 años, dijo estar “muy enfocada” en el Dépor, pero también se acordó de su exequipo, al que le desea “lo mejor” en una temporada de muchos cambios.

Por su parte, el responsable del equipo femenino blanquiazul, Kevin Cabado, señaló que “los números y la trayectoria” de la exfutbolista del Barça “hablan por sí solos”, por lo que no tiene duda de que la internacional, que ha sido citada para disputar el Mundial sub-20, rendirá a un gran nivel en Riazor.

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“Es una jugadora muy polivalente, que puede actuar tanto de centrocampista como más cerca del área rival porque tiene mucho gol. La temporada pasada fue elegida mejor futbolista de Primera RFEF”, recordó Cabado, quien cree que la catalana tiene “todos los valores” para seguir creciendo y acumulando minutos en la élite del fútbol femenino español. EFE

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dmg/cmm