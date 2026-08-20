Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Aficionados de todo el mundo piden la dimisión de Infantino y una reforma de la FIFA

Guardar

Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- Una coalición global de aficionados al fútbol ha lanzado este jueves una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo, después de la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.

La iniciativa está respaldada por una coalición de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que "el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino ha perdido la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

"Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", aseguran, antes de reclamar su renuncia "por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol".

PUBLICIDAD

El detonante principal es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 % de la nueva sociedad, valorada en unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4.200 millones de dólares.

La propuesta generó una fuerte oposición entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y organizaciones de aficionados y fue retirada por Infantino el 31 de julio. El presidente de la FIFA alegó que, después de escuchar las distintas posiciones, el proyecto había generado divisiones que ya no eran compatibles con su objetivo inicial.

La coalición de aficionados considera, no obstante, que la retirada del FFE no resuelve el problema y denuncia que el proyecto fue negociado "en secreto" y "a puertas cerradas", sin conocimiento de los principales órganos y actores del fútbol.

En su petición, los aficionados extienden además sus críticas a otras decisiones de la presidencia de Infantino, como su supuesto papel en los contactos relacionados con el proyecto de Superliga europea, el proyecto fallido de celebrar un Mundial cada dos años y las políticas de precios de las entradas para el Mundial de 2026, que consideran excesivamente comerciales y excluyentes.

Junto a la dimisión de Infantino, la coalición reclama una reforma estructural de la FIFA basada en una mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

"FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue", concluyen los grupos de aficionados en su comunicado, que invita a los seguidores de todo el mundo a sumarse a la petición para impulsar la salida de Infantino y una transformación de la estructura de gobierno del fútbol mundial.

A esta crisis se ha sumado la salida de Kevin Lamour, hasta esta semana director de operaciones de la FIFA, después de criticar públicamente el proyecto y denunciar su falta de transparencia. Su marcha fue definida como la "gota que colma el vaso" por Sándor Csányi, presidente de la Federación Húngara de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, que afirmó haber perdido la confianza en Infantino. Csányi se convirtió así en el quinto vicepresidente de la FIFA que se distancia públicamente del presidente.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

La cifra supera en casi cuatro millones al segundo puesto de la clasificación, según Idealista

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Durante las maniobras, el contingente español se enfrentó a situaciones tácticas cambiantes, lo que obligó a adaptar procedimientos y explotar las capacidades de maniobra y combate

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

El modelo y actor creció entre las calles de este pueblo pesquero de Girona

El refugio de Andrés Velencoso en la Costa Brava: un pueblo medieval y calas de infarto que se ganó el corazón de Ava Gardner

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Esta fruta veraniega es perfecta para preparar confituras y guardarlas en casa durante meses, encapsulando el sabor estival para disfrutarlo en cualquier época del año

Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Precio de la luz en España este viernes

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Precio de la luz en España este viernes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

ECONOMÍA

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División