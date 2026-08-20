79-65. México vence a Senegal y se clasifica a la semifinal del Preclasificatorio olímpico

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Guadalajara (México), 19 ago (EFE).- La selección de México venció este miércoles por 79-65 ( 27-11, 13-17, 22-13, 24-17) a Senegal para clasificarse a la semifinal del Preclasificatorio de baloncesto femenino que transcurre en Guadalajara.

Las mexicanas, que vencieron en su debut a Filipinas, empezaron un poco desconectadas, se vieron debajo 4-0, pero a falta de poco más de ocho minutos Mariana Valenzuela anotó un triple y tras un disparo de dos puntos de Mayra Gil, el cuadro de casa tomó una ventaja que jamás perdió.

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En el primer cuarto, México sacó 16 puntos de diferencia. Parecía el inicio de una noche tranquila, pero las senegalesas ajustaron, defendieron mejor y detuvieron el ataque de las rivales para ganar el parcial por 17-13, con buen rendimiento bajo la pintura y efectividad en los rebotes.

A partir de ahí el partido fue de dominio alterno, aunque cuando México dominó, amplió la brecha en el marcador, con lo que sumó su segundo triunfo en el grupo B, en el que lidera la clasificación empatado con Canadá.

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Valenzuela, con 13 puntos y siete rebotes, lideró el ataque de las ganadoras, secundada por Gil, con 12. Por las africanas, Cierra Dillard hizo 36 unidades, siete más que Khadija Faye, con 13 rebotes.

En el otro encuentro de hoy, Canadá pasó por encima de Filipinas y la derrotó por 23-9, con parciales de 23-4, 23-7, 16-18 y 23-9.

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Con una superioridad amplia en el primer cuarto, las canadienses se dieron el lujo de rotar a sus figuras hasta tal punto que 44 puntos lo hicieron figuras llegadas desde el banquillo.

Syla Swords hizo 15 unidades para encabezar a las canadienses, en tanto Jack Animon fue la mejor por las derrotadas, con 1.

Este jueves, en el cierre de la fase preliminar, Brasil enfrentará a Argentina y Nueva Zelanda a Sudán del Sur en el grupo A, en el que los cuatro equipos están empatados con una victoria y una derrota.

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En la jornada nocturna, México retará a Canadá y antes, Filipinas jugará ante Senegal.

El Preclasificatorio dará una plaza para el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. EFE

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