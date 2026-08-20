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1-1. Mariano aprovecha las dudas del Rayo en el 'exilio' de Leganés

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David Ramiro

Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- El Rayo Vallecano y el Alavés firmaron tablas (1-1) en un duelo atípico disputado en el 'exilio' franjirrojo de Butarque, en Leganés, y que se resolvió con los tantos de Sergio Camello para el equipo madrileño y del dominicano Mariano Díaz en los minutos finales para el conjunto vasco.

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Seis meses después del derbi frente al Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano volvió a su segundo 'exilio' en Butarque al no poder hacerlo en su estadio tras serle retirada la concesión por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, mientras se acometen reformas que garantizan la seguridad y salubridad para los asistentes.

En ese cruce de acusaciones, el club franjirrojo, que considera que se podía haber jugado en Vallecas, asegura que todo ha sido "subsanado" como se refleja en la documentación presentada.

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Ese destierro a Leganés no sentó bien a la afición del Rayo, que acudió en número ínfimo al municipio madrileño, con apenas 4.280 asistentes. Eso sí, los que acudieron se hicieron notar, ya que un minuto antes del partido, en el momento en que el presidente del club, Raúl Martín Presa, se dejó ver para sentarse en el palco, las gradas retumbaron: 'Fuera, fuera' y 'Presa, vete ya'.

Sobre el césped, el Rayo comenzó con una marcha más que el Alavés y prueba de ello es que tuvo tres ocasiones bastante claras en los primeros minutos. Un disparo de Unai López que repelió Sivera, un cabezazo de Andrei Ratiu que se marchó al lateral de la red y un disparo alto de Isi Palazón, que posteriormente tuvo que ser sustituido por lesión.

El Alavés, buscando un juego más elaborado, fió su bagaje ofensivo a la imaginación que pudieron aportarle Toni Martínez y Lucas Boyé, que hicieron mucho daño a la defensa del Rayo, en especial a Pelayo Fernández, que a punto estuvo de lamentar un gol antes del descanso tras un remate al poste del primero.

Esa jugada ocurrió justo después de que el VAR anulase un tanto al Rayo, precisamente a Pelayo, cuyo remate, tras un saque de córner de Unai López, lo introdujo en la portería rival con un toque en el brazo derecho.

Nada más comenzar la segunda parte el encuentro cambió cuando Sergio Camello se encontró un balón en la frontal tras una buena arrancada de Ratiu y, tras zafarse de varios rivales, se fue adentrando en el área antes de cruzar el balón en su disparo frente a Sivera.

Ese gol le hizo daño al Alavés, que no encontró respuesta al orden defensivo del Rayo y solo en alguna acción aislada de sus delanteros o de Mikel Rodríguez hicieron esforzarse al máximo a la defensa local y a Augusto Batalla, que se retiró lesionado a los 60 minutos.

Por ese motivo, Quique Sánchez Flores, técnico del Alavés, movió su banquillo y dio entrada al dominicano Mariano Díaz, que dio otro aire al ataque de su equipo e igualó la contienda tras aprovechar un error garrafal de Ratiu en su cesión a Dani Cárdenas.

En el tramo final el que más opciones tuvo de marcar fue el conjunto vasco, que desaprovechó una ocasión muy clara por medio de Toni Martínez, que, solo ante Cárdenas tras un centro de Youssef, mandó su remate por encima del travesaño, y otro remate de Mariano por bajo que atrapó el portero rayista.

Con este resultado, el Alavés suma cuatro puntos en la clasificación tras disputar dos partidos y el Rayo Vallecano, uno.

· Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Batalla (Cárdenas, m.60); Ratiu, Lejeune, Pelayo (Valentín, m.54), Vertrouwd; Ciss, Unai López, Isi (Nteka, m.16); Fran Pérez (Álvaro, m.54), De Frutos, Camello.

1 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski (Valentini, m.80), Jonny (Youssef, m.70), Ángel Pérez (Aleñá, m.81), Rebbach; Blanco, Pablo Ibáñez, Mikel Rodríguez (Denis Suárez, m.62); Toni Martínez, Boyé (Mariano, m.62).

Goles: 1-0: M.47 Camello; 1-1: M.83 Mariano.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité valenciano). Amonestó a Camello (m.73), del Rayo; y a Tenaglia (m.45) y Valentini (90), del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Butarque, de Leganés, ante 4.280 espectadores. EFE

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