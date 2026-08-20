1-1. Camello y Mariano sellan las tablas entre Rayo y Alavés

Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- El Rayo Vallecano, que jugó de local en el estadio de Butarque, en Leganés, empató este jueves con el Alavés en un duelo en el que se adelantó en el marcador por medio de Sergio Camello y posteriormente igualó el resultado el hispano-dominicano Mariano Díaz.
Con este resultado, el Alavés suma cuatro puntos en la clasificación tras disputar dos partidos y el Rayo Vallecano uno. EFE
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