Un total de 26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio de Pinofranqueado

Guardar

Mérida, 19 ago (EFE).- Un total de 26 medios aéreos trabajarán desde primeras horas de esta mañana en el incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), tras una noche en la que los efectivos terrestres han podido atacar algunas zonas centrales del fuego.

Helicópteros y aviones anfibios participarán en la labores de control del incendio, que comenzó este martes a las 14:30 horas en una cuneta de la carretera CC-122, vía que enlaza las pedanías de Robledo y Avellanar, ambas pertenecientes al municipio cacereño de Pinofranqueado.

PUBLICIDAD

Sobre el terreno trabajarán más de 200 efectivos, entre bomberos forestales, unidades helitransportadas, bomberos de la Diputación de Cáceres, agentes del Medio Natural y técnicos).

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumará con dos batallones, cada uno integrado por medio centenar de efectivos, que desplegará autobombas y drones, ha anunciado esta noche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

PUBLICIDAD

Bautista presidirá a las 10:0 horas una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura.

Como consecuencia de la virulencia del incendio, ya han sido evacuadas una decena de alquerías hurdanas, seis de ellas pertenecientes al municipio de Pinofranqueado (Aldehuela, Avellanar, Castillo, Robledo, Erías y Horcajo) y cuatro a Nuñomoral (El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa), lo que suman unas 700 personas desalojadas.

PUBLICIDAD

A ellas se suman los cerca de 40 usuarios del Centro 'El Cottolengo', ubicado en La Fragosa, donde son atendidas personas con discapacidad por parte de una institución religiosa, que también han sido evacuados y trasladados a Plasencia. EFE