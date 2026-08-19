Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un total de 26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio de Pinofranqueado

Guardar

Mérida, 19 ago (EFE).- Un total de 26 medios aéreos trabajarán desde primeras horas de esta mañana en el incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), tras una noche en la que los efectivos terrestres han podido atacar algunas zonas centrales del fuego.

Helicópteros y aviones anfibios participarán en la labores de control del incendio, que comenzó este martes a las 14:30 horas en una cuneta de la carretera CC-122, vía que enlaza las pedanías de Robledo y Avellanar, ambas pertenecientes al municipio cacereño de Pinofranqueado.

PUBLICIDAD

Sobre el terreno trabajarán más de 200 efectivos, entre bomberos forestales, unidades helitransportadas, bomberos de la Diputación de Cáceres, agentes del Medio Natural y técnicos).

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumará con dos batallones, cada uno integrado por medio centenar de efectivos, que desplegará autobombas y drones, ha anunciado esta noche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

PUBLICIDAD

Bautista presidirá a las 10:0 horas una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura.

Como consecuencia de la virulencia del incendio, ya han sido evacuadas una decena de alquerías hurdanas, seis de ellas pertenecientes al municipio de Pinofranqueado (Aldehuela, Avellanar, Castillo, Robledo, Erías y Horcajo) y cuatro a Nuñomoral (El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa), lo que suman unas 700 personas desalojadas.

A ellas se suman los cerca de 40 usuarios del Centro 'El Cottolengo', ubicado en La Fragosa, donde son atendidas personas con discapacidad por parte de una institución religiosa, que también han sido evacuados y trasladados a Plasencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envía a sus ministros al Congreso para dar explicaciones sobre la respuesta de España a la avalancha migratoria

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

La DANA impulsa una entrada de aire sahariano y condena a la Comunidad Valenciana a una jornada de calor extremo: la Aemet activa el nivel rojo por máximas de 44 grados

El repunte del mercurio se produce antes del cambio radical en el tiempo previsto para el jueves, cuando se desatarán fuertes tormentas con granizo y lluvias que podrán dar lugar a inundaciones en el nordeste de la península

La DANA impulsa una entrada de aire sahariano y condena a la Comunidad Valenciana a una jornada de calor extremo: la Aemet activa el nivel rojo por máximas de 44 grados

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Birmingham deja ocho medallas, ninguna de oro en pista y una profunda autocrítica, mientras París confirma el crecimiento de la natación española con récords, finalistas y nuevas figuras

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Cinco de los mejores destinos de España para hacer una última escapada de verano, según ‘National Geographic’

Estos enclaves destacan por sus playas, paisajes costeros y opciones para disfrutar de los últimos días de sol

Cinco de los mejores destinos de España para hacer una última escapada de verano, según ‘National Geographic’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

ECONOMÍA

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

DEPORTES

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”