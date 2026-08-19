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Seis terremotos marcan la noche de la Vega de Granada, cinco sentidos por los vecinos

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Granada, 19 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades desde la medianoche de este miércoles en Granada y su área metropolitana, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado seis temblores durante este miércoles, el más alto de magnitud 2,58; casi todos han sido percibidos por la población.

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Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas.

Según el IGN, estos han sido percibidos por los vecinos, que han informado de ello incluso desde la costa.

La madrugada ha transcurrido con otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

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Este terremoto ha sido percibido en una veintena de municipios del área metropolitana de Granada, que afronta el día con inspecciones para conocer el estado de los inmuebles afectados y con desalojados en diferentes localidades.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín. EFE

mro/icn

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