Manu Hernando: En Primera no puedes bajar ni un segundo

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Santander, 19 ago (EFE).- El defensa del Real Racing Club Manu Hernando aseguró este miércoles que en Primera División los errores se penalizan más y advirtió de que el equipo deberá mantener la concentración durante todo el partido porque "no puedes bajar ni un segundo".

"En cualquier momento te pueden dar la vuelta a un partido que tienes controlado", señaló en rueda de prensa Hernando, quien debutó en la máxima categoría el pasado domingo en el empate del Racing ante el Villarreal (2-2).

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El defensor palentino reconoció sentirse "muy contento" por su estreno en Primera División, que calificó como "un sueño", aunque lamentó que el conjunto cántabro no pudiese ganar el partido.

"Lo importante es que el grupo compitió muy bien los 90 minutos y tenemos que ir a más", afirmó.

Hernando dijo que tanto la plantilla como el cuerpo técnico están "orgullosos" del partido ante el Villarreal, pero advirtió de que todavía queda "mucho camino por recorrer".

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El próximo compromiso del Racing será este domingo en el Coliseum ante el Getafe, un rival que el defensa espera que plantee un encuentro diferente al del Villarreal.

"Quizás el Getafe nos proponga algo más pues sin balón, quizás nos espere un poco también más atrás, pero es que al final son equipos de primera división y todos los jugadores están capacitados también para tener el balón", explicó.

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Además, señaló que podría ser un partido "de mucha falta" y destacó la evolución del Racing en aspectos como la agresividad, el contacto y los duelos, que considera importantes para competir en este tipo de encuentros.

Sobre la posibilidad de tener más minutos tras la lesión de Pedro Felipe, el central rechazó diferenciar entre titulares y suplentes y habló de la competencia existente dentro de la plantilla.

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"En cuanto tengas la oportunidad, tienes que aferrarte a ella, competir y dar el máximo", manifestó Hernando, quien reconoció que la competencia aumentará con la llegada de nuevos refuerzos.

El defensa también se refirió a su primera etapa en Santander, que terminó con el descenso del Racing a Segunda División B, y la contrapuso con la situación actual del club.

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Hernando señaló que guarda recuerdos de aquella etapa que se le quedarán "para siempre", al igual que del ascenso conseguido la pasada temporada, y se mostró "muy orgulloso" de haber participado en el crecimiento del club.

"Ahora viene realmente el reto complicado, que es intentar mantenerse aquí lo máximo posible, en Primera División", concluyó. EFE

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