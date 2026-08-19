Los etarras que quedaron en libertad en 2025 pasaron una media de 22,5 años en la cárcel

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Madrid, 19 ago (EFE).- La práctica de llegar a acuerdos con la acusación se ha ido generalizando en los casos relacionados con ETA, según se pudo comprobar en 2025 en los procesos que llegaron a los tribunales, un año en el que 17 presos etarras quedaron en libertad, con una media de cumplimiento de las penas de 22,5 años.

Así lo señala el Balance del terrorismo en España de 2025 que recientemente ha publicado el Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo, donde se señala que el año pasado al menos 16 miembros de ETA fueron juzgados y condenados en la Audiencia Nacional.

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Salvo dos acusados, en el resto de los casos hubo acuerdo de los imputados con la Fiscalía para reconocer los hechos de los que se les acusaba y rebajar así las penas.

Entre los casos, el balance destaca el juicio celebrado contra los dirigentes de la plataforma Kalera Kalera, dedicada a la organización de actos de homenaje a los etarras cuando salían de prisión. Los acusados reconocieron el dolor generado en las víctimas a cambio de penas que no suponían el reingreso en la cárcel.

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Solo se juzgó el año pasado un caso de asesinado. En el banquillo se sentó la exdirigente de la banda Ainhoa Múgica, quien reconoció haber ordenado matar al concejal de UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica. No le sirvió de mucho porque el fiscal no rebajó su petición de pena. De todos modos, esta etarra ya tiene condenas acumuladas para cumplir los 30 años máximos en la cárcel.

También el año pasado fueron procesados exjefes etarras, en concreto por los asesinatos de Francisco Arratibel y Gregorio Ordóñez.

Según el informe, el año pasado 17 miembros de ETA quedaron en libertad. De ellos, diez alcanzaron la libertad definitiva y los otros siete la condicional. El tiempo medio que estuvieron en prisión fue de 22,5 años.

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Asimismo, cuatro internos de la banda se beneficiaron de la refirma legal de octubre de 2024 que permite a los etarras descontar de la pena impuesta en España el tiempo de cárcel que hayan cumplido en Francia. También pudo acogerse un quinto etarra que estaba en busca y captura.

El balance recoge datos de un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en el que se cifra en 125 el número de etarras que permanecían en prisión al finalizar el año: cuatro en Navarra y el resto en el País Vasco.

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De acuerdo con la AVT, los cuatro de Navarra estaban en segundo grado, mientras que en el País Vasco había 54 reclusos en tercer grado, 12 con el régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario; otros 54 en segundo grado y uno sin clasificar.

Además, se contabilizaban 24 miembros de ETA en régimen de libertad condicional, dos de ellos en Navarra y el resto en el País Vasco.

Durante 2025, el Gobierno Vasco concedió 23 reclasificaciones a tercer grado a miembros de ETA, siete de las cuales fueron recurridas por la Fiscalía ante la Audiencia.

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"El primer efecto de los recursos, con independencia de lo que finalmente resuelvan los jueces, es anular la medida y regresar al recluso afectado a segundo grado", recalca el balance.

Y precisa que la aplicación de terceros grados sigue siendo motivo de críticas de las asociaciones de víctimas, particularmente de la AVT y de Covite, que consideran que muchas de ellas "se llevan a cabo sin que el recluso haya hecho un arrepentimiento real y que se hace una interpretación forzada de las normas penitenciarias para otorgar beneficios a los reclusos de ETA". EFE

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