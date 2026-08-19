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Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 6.000 personas

09/08/2026 Varios viajeros en la zona de llegadas, en la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central". Estos controles fronterizos comenzaron a aplicarse desde el pasado sábado en los aeropuertos y puertos españoles, tienen carácter aleatorio y durante un período de treinta días naturales, desde las 00:00 horas del pasado 8 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
09/08/2026 Varios viajeros en la zona de llegadas, en la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central". Estos controles fronterizos comenzaron a aplicarse desde el pasado sábado en los aeropuertos y puertos españoles, tienen carácter aleatorio y durante un período de treinta días naturales, desde las 00:00 horas del pasado 8 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en los controles que el Gobierno ordenó en aeropuertos españoles en respuesta a la suspensión de Schengen por parte de este país tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio supera ya las 6.000 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta las 13.00 horas de este miércoles 19 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 6.148. En total, se han controlado 565 vuelos y 911 agentes han participado en esta tarea.

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Desde el lunes han superado este trámite 612 pasajeros, de los cuales la mayoría (293) han llegado en siete aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 190 nacionales de terceros países de nueve vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Bilbao, con nueve personas que viajaban en ocho vuelos diferentes; en el de Sevilla, donde se ha aplicado controles a 12 personas procedentes de dos aviones, y en Málaga, en el que se han contabilizado 13, de tres vuelos distintos.

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Por su parte, en Alicante se han aplicado controles a 21 nacionales de terceros países que han llegado en cuatro vuelos; y en Valencia, a 24 pasajeros de cinco vuelos diferentes.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Ibiza (ocho pasajeros en nueve vuelos), mientras que en Mallorca se han visto afectados cinco pasajeros de dos vuelos registrados. En Menorca, por el contrario, no se registraron pasajeros de terceros países en un único vuelo controlado.

En Canarias, el reparto es el siguiente: 31, de seis vuelos, en el de Tenerife Sur; tres identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de tres vuelos; y dos personas en Fuerteventura de un único vuelo. En Gran Canaria se identificó a una personas de un vuelo llegado a la isla y en Fuerteventura se identificaron dos pasajeros de un mismo avión.

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia entró en vigor el sábado 8 de agosto y está previsto que la medida se mantenga hasta el próximo 7 de septiembre.

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EuropaPress

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