Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La película 'Ghost Song', de Fatih Akin, inaugurará la Sección Oficial en San Sebastián

Guardar

San Sebastián, 19 ago (EFE).- El estreno mundial de la película 'Ghost Song', con la que el director alemán Fatih Akin competirá por primera vez por la Concha de Oro, inaugurará la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

El filme se proyectará el 18 de septiembre en el Auditorio Kursaal tras la ceremonia de inauguración, ha informado este miércoles el Zinemaldia en un comunicado.

PUBLICIDAD

El reparto de 'Ghost Song' esta encabezado por Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin, que interpretan a Farasha y Faris, dos jóvenes que se conocen en una fiesta de graduación y se enamoran a primera vista. Cuando esa misma noche ella muere repentinamente, comienza una extraordinaria historia de amor entre dos mundos, pues Farasha encuentra la manera de encontrarse con Faris en sus sueños.

Fatih Akin alcanzó gran repercusión mundial con 'Contra la pared', con la que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín en 2004, y posteriormente obtuvo el Premio al mejor guion en el Festival de Cannes por 'Al otro lado' (2007) y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia por 'Soul Kitchen' (2009).

PUBLICIDAD

Además de contar con una trayectoria como director, guionista, productor y actor, Akin ha firmado títulos como 'El padre' (2014), estrenado a competición en el Festival de Venecia, y 'En la sombra' (2017), que distinguió a Diane Kruger como mejor actriz en Cannes y consiguió el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera.

'El monstruo de St. Pauli', (2019), estrenado en Berlín; 'Oro puro' (2022), que superó el millón de espectadores en Alemania, o 'La isla de Amrum' (2025), que también fue presentado en el festival de Cannes, son otros de los trabajos de Akin.

El realizador alemán completa así la lista de los 17 largometrajes que competirán por la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

La Sección Oficial a concurso la integran los nuevos trabajos de Fatih Akin, Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larraín, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yeşim Ustaoğlu, además de las óperas primas de Ah Biao, Maha Harada y Tony Vahl.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

En realidad, lo que en Estados Unidos se conoce como pizza pepperoni, en Italia toma el nombre de pizza diavola, un clásico preparado con salami picante tradicional

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Investigadores detectan la llegada de esta ostra perlífera a zonas nuevas del litoral español donde ya provoca desplazamiento de especies y cambios en el ecosistema marino

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos, sino que utilizan las ciudades autónomas como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

La presentadora explicó hace unos meses que el matrimonio ha decidido dormir en camas separadas mientras sus hijos sigan durmiendo con ellos

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado el 13 de agosto, tras ser acusado de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital