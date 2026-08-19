Igualdad pide a Fiscalía valorar agravante por homofobia en la agresión mortal de Alicante

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha manifestado su preocupación por la agresión mortal de un joven de 27 años en Alicante la semana pasada ante un posible componente homófobo, y ha solicitado a la Fiscalía valorar la aplicación de la agravante por discriminación del artículo 22.4 del Código Penal.

Así lo ha indicado el ministerio este miércoles en un mensaje en la red social X.

El joven murió en la madrugada del pasado jueves después de ser hospitalizado con pronóstico muy grave tras ser agredido en la zona de la Playa de San Juan. El presunto autor de la agresión, otro varón de 22 años, fue detenido.

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La asociación Alicante Entiende ha pedido que se investigue como agresión homófoba, mientras que la defensa ha negado el delito de odio y ha afirmado que el acusado forma parte del colectivo LGTBI.

También en la provincia de Alicante, en la localidad de Benialí, perteneciente al término municipal de La Vall de la Gallinera, cuatro chicas menores denunciaron el pasado día 10 haber sufrido una agresión homófoba por parte de tres varones menores de edad durante las fiestas en esa localidad. EFE

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