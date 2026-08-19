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El Rayo Vallecano busca una "solución" con Raúl de Tomás

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Madrid, 19 ago (EFE).- Raúl de Tomás, con contrato hasta 2027, ha regresado este verano al Rayo Vallecano tras su fallida cesión al Al Wakrah, de Catar, y su futuro parece lejos del conjunto franjirrojo, ya que no entra en los planes de Beñat San José, no ha sido inscrito en LaLiga y el club busca una "solución" para resolver su situación deportiva.

Hace un año, sin sitio en el esquema de Íñigo Pérez, Raúl de Tomás decidió marcharse cedido al Al-Wakrah en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor nivel, volver a sentirse importante y recobrar la confianza. Sin embargo, su paso por el equipo de Catar no fue el esperado y terminó a los pocos meses con trece partidos oficiales, tres de titular, y tres goles con 431 minutos de juego.

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Una lesión a principios de este 2026 precipitó su salida y, en febrero, se rescindió el contrato, por lo que lleva más de siete meses sin competir, siendo su último partido el 7 de enero ante Al-Arabi con sólo 22 minutos sobre el césped.

En la pretemporada, Raúl de Tomás ha estado al margen del equipo, no ha sido inscrito en LaLiga para tener ficha y su futuro está lejos de Vallecas, tal y como confirmó este miércoles su entrenador, Beñat San José.

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"Todos mis respetos hacía él. El club y el jugador están hablando para buscar una solución", aseguró el técnico vasco en conferencia de prensa.

Desde su regreso al Rayo en 2022, convertido en el fichaje más caro en ese momento en la historia del club tras un traspaso con el Espanyol cercano a los diez millones de euros, Raúl de Tomás apenas ha tenido continuidad.

En la temporada 2022-2023 disputó 19 partidos y marcó cuatro goles, en la 2023-2024 jugó 28 y anotó dos y en la 2024-2025, con Íñigo Pérez en el banquillo, sólo jugó tres y estuvo dos meses y medio de baja por una "enfermedad común", según informó el club en su momento.

En total, 50 partidos en tres campañas, unos números muy alejados de los registrados en su primera etapa en el equipo, entre 2017 y 2019, cuando marcó 38 goles en 66 encuentros. EFE

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