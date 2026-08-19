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El Granada retoma los entrenamientos con normalidad pese al enjambre sísmico

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Granada, 19 ago (EFE).- El Granada ha retomado este miércoles los entrenamientos con normalidad pese al enjambre sísmico que asola la ciudad en los últimos días con decenas de terremotos que han provocado múltiples incidencias y cientos de desalojados en la capital y su área metropolitana.

Tras empatar el sábado en Oviedo (0-0) y descansar tanto el domingo como el lunes, el equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ retomó el trabajo a última hora del martes y repitió sesión de entrenamiento este miércoles por la mañana, en ambos casos en la Ciudad Deportiva Granada CF.

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Los rojiblancos han comenzado a preparar el partido que les medirá el próximo lunes en el Nuevo Los Cármenes al Mallorca, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion y primero de la temporada en casa.

Desde el club anunciaron a los medios que los seísmos no han afectado de forma grave a ningún miembro de la plantilla ni a sus familias pese al miedo causado por una situación que la mayor parte del plantel no había vivido nunca.

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El Granada informó de que técnicos del Ayuntamiento de Granada y del propio club harán en las próximas horas una revisión estructural del Estadio Nuevo Los Cármenes para asegurar que continúa cumpliendo estándares de seguridad necesarios con vistas a la disputa del partido del lunes. EFE

jag/agr/cmm

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