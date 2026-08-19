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El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

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Entre estas fórmulas, dice, se contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

En este momento, añade el Ministerio, se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, cifrado en 500 aproximadamente, si bien la cifra puede variar durante el proceso.

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Desde el pasado domingo se encuentra en Ceuta el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabajando en este plan integral de acogida. EFE

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