El español Carlos Sáinz renueva con Williams con un contrato multianual

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Madrid, 19 ago (EFE).- El piloto español Carlos Sáinz acordó un nuevo contrato multianual con Atlassian Williams, informó este miércoles la escudería del Mundial de Fórmula Uno, que ya había confirmado la continuidad del tailandés Alex Albon y mantiene la alineación para el 50.º aniversario del equipo.

Sáinz, de 31 años, fichó en julio de 2024 tras correr con Ferrari y comenzó a correr para esta escudería en el Mundial de 2025 con dos podios en su haber, el primero en Bakú y el segundo en Catar, otro en una carrera al esprint, en Austin (Estados Unidos).

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"Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo", afirmó Sáinz en declaraciones distribuidas por el equipo.

Según Williams, el piloto madrileño "ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la reconstrucción del equipo, combinando un enfoque de ingeniería detallado con velocidad pura, una conducción fluida y una determinación implacable para mejorar el rendimiento en todas las áreas".

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Señala la escudería que Sáinz y Albon "forman una de las alineaciones más formidables y experimentadas de la Fórmula 1, con más de 370 Grandes Premios disputados, más de 1600 puntos y 31 podios entre ambos".

"Ambos pilotos comparten el compromiso de devolver a Williams a la élite a pesar de un difícil 2026, con la firme convicción de que el progreso que se está logrando internamente permitirá alcanzar ese objetivo", agrega.

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La escudería añade que "el renovado compromiso del piloto de 31 años refleja la confianza que ambas partes han construido, mientras Williams continúa invirtiendo en todas las áreas necesarias para competir en la F1 y ampliar su legado de nueve Campeonatos Mundiales de Constructores y 114 victorias en carreras".

"Esto significa que Carlos, uno de los tres únicos pilotos, junto con Alain Prost y Nigel Mansell, que han competido para Williams, McLaren y Ferrari, ayudará a liderar a Williams mientras el equipo se une a las otras dos escuderías icónicas de la F1 para celebrar 50 años de competición en este deporte", asevera.

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El director del equipo, James Vowles, indicó que "desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invalorables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo".

"Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción. No solo destacan su habilidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza tras bambalinas en busca del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en el Atlassian Williams F1 Team y se esfuerza cada día por alcanzarlas", añadió Vowles. EFE

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