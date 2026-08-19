El Aston Villa confirma los fichajes de Suzuki y Ruggeri

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Londres, 19 ago (EFE).- El Aston Villa confirmó este miércoles los fichajes del portero Zion Suzuki, procedente del Parma por 35 millones de euros, y de Matteo Ruggeri, que llega del Atlético de Madrid por cerca de 20 millones.

Los de Unai Emery han reforzado las posiciones del lateral izquierdo, tras la salida de Lucas Digne con la incorporación de Ruggeri, y de la portería, donde está la duda de si el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez va a seguir o no esta campaña.

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El meta argentino tiene contrato hasta el verano de 2029, pero lleva dos veranos consecutivos coqueteando con una salida. En 2025 fue el Manchester United el que decidió no ficharle y hace apenas unos días el Juventus de Turín se bajó de las negociaciones.

El aterrizaje del arquero japonés aumenta las dudas sobre el futuro del 'Dibu', ya que en la estructura del Aston Villa se entiende que Suzuki llega para ser titular.

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Suzuki ha estado dos temporadas en el Parma, disputando 59 partidos, además de ser internacional con Japón, selección con la que brilló en el Mundial de Estados Unidos, México y Japón.

Ambos fichajes podrían hacer su debut con la camiseta del Aston Villa este fin de semana contra el Brighton & Hove Albion. EFE