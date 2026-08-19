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Detenidos dos jóvenes por hacer una inscripción en la Colegiata de Santillana del Mar

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Torrelavega (Cantabria), 19 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 21 años como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico al hacer una inscripción en una de las fachadas de la Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), que es Monumento Nacional desde 1889.

Esta colegiata, considerada de estilos románico y gótico, data del siglo XII y tuvo añadidos en los siglos XVII y XVIII. Pasó a forma parte del bien Caminos de Santiago de Compostela, de los Caminos Francés y del Norte de España, y fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1993.

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La inscripción tiene un metro de ancho y una profundidad en la piedra de 1,5 centímetros, y podría haber sido hecha de madrugada con algún objeto punzante, como un destornillador, señala la Guardia Civil en un comunicado.

En ella aparecen palabras, números y símbolos religiosos, aunque sin connotaciones que apuntaran a un delito de odio.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, y que comenzaron en junio, determinaron que los presuntos autores podían ser dos personas jóvenes, que habían estado varios días por la localidad.

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Se consiguieron sus descripciones y sus rasgos característicos.

Además, una de las líneas de investigación apuntaba a que uno de ellos podía residir en el municipio de Camargo, y se obtuvieron más datos de esta persona.

Poco más tarde, una patrulla localizó en Santillana del Mar a dos jóvenes con características similares a los sospechosos y fueron identificados.

Uno de ellos era la persona de Camargo sobre la que se habían realizado pesquisas.

Esta actuación fue determinante y, gracias a los datos conseguidos y otras pruebas obtenidas durante la investigación, se concluyó que las personas identificadas eran las presuntas autoras de la inscripción y fueron detenidas. EFE

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(Foto)

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