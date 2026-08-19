Detenido un hombre por apuñalar a su pareja en Madrid, que se encuentra herida grave

Guardar

Madrid, 19 (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre horas después de que apuñalase a su pareja, que se encuentra herida en estado grave, en un domicilio del barrio madrileño de Usera, han informado a EFE fuentes policiales.

El hombre, de 36 años de edad y nacionalidad hondureña, atacó presuntamente a la mujer, de 35 años y misma nacionalidad, alrededor de las 22 horas de ayer martes.

PUBLICIDAD

La Policía encontró a la mujer en la vía pública con cuatro herida de arma blanca porque, según los primeros datos, logró salir a la calle por sus propios medios.

Tras ser atendida y estabilizada por un equipo de Samur-Protección Civil fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre, según Emergencias Madrid.

Desde el primer momento, se trató el ataque como un posible caso de violencia machista, y alrededor de las 3 de la mañana la Policía detuvo a la pareja de la víctima como posible autor.

PUBLICIDAD

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

PUBLICIDAD