Defensa cifra en 24 los militares contagiados de sarna en Ceuta, pero lo desvincula del contacto con inmigrantes

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El Ministerio de Defensa ha cifrado en 24 los militares contagiados de sarna en la Comandancia General de Ceuta. Asimismo, el departamento que dirige Margarita Robles ha desvinculado el contagio de la entrada masiva de inmigrantes en los últimos días.

El Ministerio, a través de un comunicado emitido por el Ejército de Tierra, ha concretado además que de los 24 infectados, dos son anteriores a la llegada de los migrantes a Ceuta.

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Asimismo, Defensa ha recordado que la sarna es una "infección común en zonas de elevada humedad" como la ciudad autónoma. Además, la cartera de Robles ha confirmado que ya "se han tomado medidas" tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones.

"Todos se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico", han insistido.

En este sentido, el Ministerio ha asegurado que la Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo de actuación con la finalidad de prevenir nuevos casos, detectar precozmente a los militares con síntomas y aplicar un mismo circuito de actuación en todas las unidades.

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DENUNCIA DE LA UNIÓN DE MILITARES DE TROPA

La Unión de Militares de Tropa (UMT) denunció este lunes que había al menos 14 militares afectados por un brote de sarna y ligaron el origen de la infección a "las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8".

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Según detalló, esta Batería de Costa es "una dependencia habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

Además, la UMT también censuró "el abandono" que sufren los militares "en materia de Prevención de Riesgos Laborales" porque aseguran que trabajan "sin que se haya definido la composición técnica de los Equipos de Protección Individual" ni se haya "suministrado dicho material de forma oficial y gratuita, viéndose obligados los soldados a llevar sus propias mascarillas y guantes para evitar contagios durante el servicio".

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