56-53. Brasil derrota a Nueva Zelanda en el Preclasificatorio olímpico de Guadalajara

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Guadalajara (México), 18 ago (EFE).- Brasil derrotó este martes por 56-53 a Nueva Zelanda en partido del torneo Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino, con sede en Guadalajara, al occidente de México.

Fue la primera victoria para Brasil, que ayer, en su presentación, cayó 63-61 ante Sudan del Sur. Para Nueva Zelanda, que debutó con victoria 57-35 sobre Argentina, fue su primer tropiezo.

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Aaliyah Guyton lució como la mejor anotadora del equipo sudamericano con 18 puntos, seguida de Bella Nascimento, con 10. Por Nueva Zelanda, Lauren Whittaker, fue la máxima encestadora con 21 puntos y consiguió 11 rebotes.

El quinteto brasileño dominó el primer periodo del juego liderado por Aaliyah Guyton y Emanuely Oliveira, quienes colaboraron con seis y cuatro puntos, respectivamente, para forjar una ventaja de 12-8, ante un errático equipo neozelandés, que no conectó en sus transiciones.

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En el segundo cuarto Nueva Zelanda reaccionó impulsado por la efectividad de Lauren Whittaker, quien colaboró con 15 puntos y siete rebotes en la primera mitad, y envió el juego al descanso 22-22.

En el regreso a la acción, el equipo del entrenador Leonardo Figueiro se sacudió del mal momento y retomó el mando, de nuevo comandada por los encestes de Aaliyah Guyton, y la puntería de Bella Nascimento que lo distanciaron 43-36.

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En el último periodo, Brasil controló la reacción que llevó al rival a acercarse 49-46 y de la mano de una encendida Nascimento selló la victoria 56-53.

Más temprano, Argentina derrotó por 64-61 a Sudan del Sur con una destacada actuación de Julieta Mungo, quien fue la máxima anotadora del quinteto dirigido por Gregorio Martínez, con 19 puntos, seguida de Florencia Chagas, que aportó 12 puntos.

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Melisa Gretter también destacó con un doble-doble; acumuló 12 puntos y 10 rebotes.

Brasil y Argentina forman parte del grupo A del certamen, junto a Nueva Zelanda y Sudan del Sur. Hasta el momento los cuatro equipos tienen un triunfo y una derrota.

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En su último partido de la fase de grupos, Brasil se medirá a Argentina y Sudan del Sur a Nueva Zelanda el próximo jueves para definir a los dos equipos que avanzarán a las semifinales del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino, torneo que otorga un boleto para el torneo Preolímpilco para Los Ángeles 2028. EFE

(foto)